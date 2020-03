Copa Libertadores: Nacional tiene su debut copero ante Alianza Lima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional sale a escena en la Copa Libertadores a partir de la hora 23.00 de Uruguay, cuando en el Estadio “Matute” visite a Alianza Lima, el equipo dirigido por Pablo Bengoechea, buscando el primer triunfo de la temporada luego de la derrota con Liverpool en la final de la Supercopa, de la caída con Rentistas en el debut del Apertura y del agónico empate contra Cerro Largo en el final del partido.

Gustavo Munúa ya manifestó que Nacional saldrá a ser protagonista en Perú, frente a un rival que empezó mal la temporada y que está buscando su mejor funcionamiento.

Para lograr un buen resultado, Nacional necesita mejorar lo mostrado hasta ahora en el ámbito local, ya que colectivamente le ha costado.

“Estamos muy mentalizados, sabemos que todavía no conseguimos los resultados que esperábamos, por eso buscamos arrancar la Copa con buen pie”, explicó Felipe Carballo, que será titular.

El volante dijo que “ viene bien para cambiar el chip, sabemos que estamos en el debe, por eso pretendemos arrancar de buena forma en la Libertadores para luego trasladar esa confianza al campeonato local”.

Sobre la ausencia de Yacob y la posible compañía de Neves, Carballo explicó: “Son diferentes tipo de juego, con Claudio tengo más libertad de ir al ataque porque él es más posicional, más táctico; con Gaby nos vamos a tener que complementar, cuando va uno el otro se queda y así sucesivamente”.

Carballo, que viene siendo habitual titular con Munúa, añadió que “la Copa es especial, con tantos partidos te puede tocar jugar mañana y hoy no. Nos genera algo especial, es el sueño que tenemos todos. Es muy motivante. Todos los partidos en la Copa hay que salir a ganarlos, todos te salen a comer los tobillos”.

Por último, el mediocampista subrayó que “con tres volantes me gusta más en la función de interno, en lo posicional me cuesta más, me gusta tener libertad para ir”.

El partido entre Alianza Lima y Nacional será transmitido por Espn y por Facebook.

atención Las tres claves Defensa: Alianza no atraviesa un buen momento, y uno de los sectores en los que más ha sufrido ha sido en defensa. Después de un semestre de inactividad, le ha costado al experiente Alberto Rodríguez. Nacional puede atacar por ahí.



En el medio: Nacional puede marcar la diferencia en este sector de la cancha, donde seguramente Munúa pondrá a tres volantes. Pablo Bengoechea tendrá experiencia con Carlos Ascues, Josepmir Ballon y el ya conocido, exNacional, Aguiar.



Ataque: Bengoechea no confirmó si jugará el uruguayo Fede Rodríguez o Beto Da Silva, que ya está habilitado. El acompañante será el también celeste Adrián Balboa. En Nacional todo hace indicar que jugará Thiago Vecino como “9”.

Los lesionados

Gonzalo Bergessio y Claudio Yacob no viajaron por estar sentidos. Están recuperándose de sus lesiones.

La sorpresa del DT

Dentro de la nómina de 21 jugadores aparecen el “Tato” Agustín González y el “9” Cristian Duma.

Alianza Lima: 7 de 15

El equipo de Bengoechea está 10° en el certamen doméstico; hizo siete puntos de 15 posibles.

Ocho años sin triunfos

La última vez que ganó Alianza por Copa fue en 2012 ante Nacional. Lleva 18 partidos sin triunfar.