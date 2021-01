Nacional da ante Wanderers la gran prueba de si todo quedó en el pasado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El recuerdo es dulce para Nacional y todavía fresco. Hace solo dos semanas el tricolor celebraba un nuevo título del Intermedio, el tercero en cuatro ediciones, luego de vencer por penales a Wanderers. Precisamente ambos chocarán esta noche (hora 21, Gran Parque Central) con ese antecedente, que también implica el muy mal juego desplegado por ambos.

El enojo de Daniel Carreño, técnico de los bohemios, fue evidente aquella noche. El equipo no logró dar tres pases seguidos y aunque generó alguna situación clara de gol que tapó el debutante arquero Guillermo Centurión (el héroe en la definición por penales al detener dos), estuvo lejos de generar una cantidad importante de llegadas.

"En la final Nacional nos contagió el miedo a perder y no nos animamos a buscar el partido” Daniel Carreño DT de Wanderers

Sin embargo, Wanderers logró levantarse para el Clausura. No lo empezó bien, pero en el último minuto del debut ante Defensor Sporting rescató un empate a 1 y en la segunda presentación venció 2-0 a Danubio. Llamativamente los tres goles salieron desde el banco. Diego Hernández anotó ante los violetas, en tanto Maximiliano Pérez y el propio Hernández lo hicieron ante la franja. Por lo tanto, Carreño encontró en su plantel soluciones cuando las cosas no salían. No le ha ocurrido lo mismo a Jorge Giordano, su contraparte esta noche.

Nacional no tuvo profundidad

El técnico de Nacional no ha conseguido darle funcionamiento al equipo y tampoco ha encontrado alternativas de cambio, porque cuando introdujo variantes no respondieron. Comienzo con empate 1-1 con Rentistas con dos tiempos bien distintos: el primero en el que fue más y lo ganó y el segundo en el cual las variantes que introdujo el bicho colorado complicaron en velocidad a un tricolor que generó las mejores situaciones de gol a través de sus laterales: Armando Méndez (autor del 1-0) y Agustín Oliveros.

Luego vino el 0-0 en Cerro Largo, donde se vio a un Nacional carente de profundidad, entre otras cosas porque Gonzalo Bergessio, su goleador y referente, ha sido poco habilitado, ha jugado de espaldas al arco más que de frente y ha tenido que bajar muchos metros. Pero, acá algo puede cambiar a partir de esta noche.

"Estamos con una carencia en la concresión ofensiva y nos ocupa, pero no dramatizamos” Jorge Giordano DT de Nacional

La charla en el vestuario tricolor

El incidente ocurrido con la ruptura de la burbuja sanitaria a finales del año pasado dejó su marca. No solo hubo futbolistas a los que no se les renovó el contrato, sino que la interna en el vestuario quedó alterada.

Estaban los que quedaron molestos porque no tuvieron nada que ver en el incidente pero de alguna manera fueron afectados, y los que sí participaron y por más que pidieron disculpas, siguieron siendo mirados de reojo.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó unos días más tarde, cuando el capitán Gonzalo Bergessio salió a dar su versión al programa Último Al arco (Sport 890) y, sin responder ninguna pregunta, simplemente hizo sus descargos y aclaró que él no había participado de nada. Esto no cayó nada bien en el plantel, porque hasta ahí los pocos que habían declarado públicamente e incluso quienes lo hicieron en días posteriores, adoptaron una posición grupal, asumiendo lo ocurrido como una responsabilidad compartida por el plantel. Eso generó rispideces entre el grupo y Bergessio, porque se entendía que el capitán era el primero que debía asumir responsabilidades compartidas.

las claves - Para que Nacional tenga más poder ofensivo es vital que Gonzalo Bergessio reciba más pelotas de frente al arco. Hasta el momento ha sido poco y mal habilitado, pero el panorama se puede revertir a partir de esta noche.



- Nacional ha convertido 16 goles en los últimos 15 partidos, una cifra muy baja para un aspirante al título. En sus últimas tres presentaciones convirtió solo uno y lo hizo un defensa: Armando Méndez en el debut ante Rentistas.



- Cuando los rivales le saltearon el medio a Nacional con pases a espaldas de los volantes lograron quedar mano a mano con los zagueros porque los tricolores no cubrieron bien esos espacios. Wanderers ya lo comprobó.

En las últimas horas hubo una charla (o dos) en el seno del plantel, porque en la cancha se trasuntaba el quiebre, ya que a Bergessio le llegaban muchos menos balones que antes. El grupo se encerró en el vestuario sin presencia de más nadie que los futbolistas, se dijeron cosas, se sacaron a la luz las diferencias y se terminó con el compromiso de que, una vez que todo quedó aclarado, hay que salir adelante y eso se logra con todos tirando para el mismo lado y con una sola meta: ganar el Uruguayo.

Esta noche será la primera muestra de que todo lo ocurrido quedó en el pasado. Wanderers será la primera prueba para un Nacional que, salvo con Peñarol, ha perdido diferencia en la Anual.