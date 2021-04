Nacional, cuidado con Argentinos Juniors en la Copa Libertadores

Argentinos Juniors será el primer escollo que tendrá Nacional en la Copa Libertadores el próximo martes, en el partido que servirá como debut del entrenador Alejandro Cappuccio.

Estos equipos se vuelven a encontrar después de 10 años, ya que formaron parte del mismo grupo en la Copa Libertadores de 2011, donde se ganaron de visitante. Con gol del “Morro” García, Nacional venció 1-0 en el Estadio Diego Armando Maradona, y Argentinos ganó 1-0 con tanto de Franco Niell en el Gran Parque Central. Esa fue la última participación de Argentinos en la Copa Libertadores.

Actualmente el equipo es dirigido por Gabriel Milito, el entrenador de 40 años de amplio recorrido como futbolista, que empezó su carrera como DT en Estudiantes de La Plata y que también dirigió a Independiente y O’Higgins.

By Sofía Berardi

“El equipo cambió mucho de lo que jugaba con Dabove. Si bien presionaba alto, se recluía mucho después de la primera presión. Ahora, con Milito, el equipo presiona aún más alto y no se repliega. Es un equipo ofensivo, más de pase rápido y largo”, explicó el periodista Alejandro Giordano, quien cubre para ESPN al “Bicho” de la Paternal.

Argentinos es un equipo que genera muchas situaciones de gol por partido. Salvo en su enfrentamiento con River Plate, las estadísticas lo favorecieron en casi todos los ítems.

Aún así, los números no son muy buenos en la Liga de Argentina: nueve partidos jugados y apenas tres triunfos para los 11 puntos que lo ponen en el puesto nueve en el Grupo A, donde hay 13 equipos.

Milito asumió en enero y sigue trabajando para encontrar la mejor versión de Argentinos. Es un equipo con muchos jóvenes y algunos referentes, como el uruguayo Jonathan Sandoval. También está en el club, y es siempre titular, el “Cangrejo” Javier Cabrera, el exjugador de Montevideo Wanderers.

El lateral-carrilero Elías Gómez y el volante Franco Vera son dos de los jugadores más destacados del plantel, así como el arquero Lucas Chávez y el centrodelantero Gabriel Ávalos, ex-Peñarol.

En la conferencia que Alejandro Cappuccio brindó el martes, el entrenador de Nacional se refirió al primer rival de los tricolores en la Copa Libertadores. “Argentinos Juniors es un equipo que apela al juego de posesión, símil Barcelona, con un entrenador exjugador de Barcelona, con un planteo ofensivo y que reacciona ante la perdida rápidamente. Evidentemente, nos van a poner en problemas, pero esperamos afrontarlo de la mejor manera. Intentaremos robarles la pelota para que no se sientan cómodos”, explicó el entrenador. “Argentinos juega muy bien al fútbol; se puede pensar que es un rival débil por no ser grande, pero todo lo contrario, tiene una propuesta ultra ofensiva interesante”.

A CUATRO TOQUES

Los destacados de Argentinos Juniors

URUGUAYOS. Jonathan Sandoval y Javier “Cangrejo” Cabrera son los dos celestes que tiene Argentinos en el plantel. Habitualmente los dos son titulares estando bien y son importantes en el equipo.



ARQUERO. Lucas Chávez, de 25 años, es el guardameta. Hace muchos años que está en el club y, pese a ser joven, es uno de los referentes que hay en el plantel. No es un meta alto, pero sí confiable.



VIEJO CONOCIDO. El exjugador de Peñarol Gabriel Ávalos, es el centrodelantero titular del equipo. Lleva dos goles en ocho partidos y viene de jugar en Patronato. No pasa por su mejor momento en el equipo.



INCORPORACIÓN. Emanuel Herrera, goleador de Sporting Cristal durante muchos años, llegó en enero al club pero no ha logrado ganarse un lugar entre los titulares. Apenas lleva jugados 82 minutos.