Nacional y los contratos: dos se renovaron hoy, otros encaminados e incertidumbre por Ocampo y Bergessio

Tras lo sucedido con Guzmán Corujo, quien firmó un precontrato con el Charlotte Football Club de la MLS cuando aún tenía contrato vigente con Nacional, hecho que desencadenó la rescisión del vinculo sin dejarle ningún rédito económico al club, los dirigentes tricolores —y en especial el presidente José Decurnex— apuran las gestiones para llegar a un acuerdo y renovar a otros jóvenes que estaban en la misma condición que el zaguero, es decir, cuyos vínculos vencen el 31 de diciembre próximo.



Se trata de seis futbolistas formados en el club: Alfonso Trezza, Brian Ocampo, Thiago Vecino, Armando Méndez, Joaquín Trasante y Mathías Laborda.



Hecho: Alfonso Trezza y Joaquín Trasante

Hay una gestión que ya llegó a buen puerto, a tal punto que hoy se firmó la extensión del contrato hasta diciembre de 2022 por una temporada más. Se trata de Alfonso Trezza, quien es representado por Flavio Perchman.



El extremo, que también ha sabido dar una mano como lateral derecho, ha ganado protagonismo en el plantel principal en el último tiempo y se destaca especialmente por su entrega constante y su exuberancia física. Debe mejorar la finalización de las jugadas, el discernimiento, tanto para rematar al arco como a la hora de levantar un centro. Pero aún puede crecer mucho más.

La que también se cerró es la renovación del contrato de Joaquín Trasante. El volante, que fue titular en el primer partido de Martín Ligüera, es representado por Nelson Ferro, quien hizo la gestión con Liga de Quito, a su vez, para la vuelta de Matías Zunino al tricolor en el pasado período de pases.

Más complicado: Brian Ocampo

Quizás el tema más complejo es el de Brian Ocampo, ya que es el principal valor que tiene Nacional para vender. Ya hay gestiones entre el Grupo Casal y Decurnex para intentar llegar a un acuerdo.

“Estamos en plenas conversaciones con el Grupo Casal. Creo que no va a haber problema. Es importante que Brian siga con la camiseta de Nacional, que continúe jugando en un club grande y mostrándose, ya que se sigue cotizando en el mercado”, dijo anoche el presidente en Pasión Tricolor.



El hecho de que haya jugado la Copa América con Uruguay y ya forme parte del proceso de Óscar Tabárez a pesar de que no fue convocado en la última triple fecha de las Eliminatorias, es un aspecto a tener en cuenta para elevar su cotización.

Ovación intentó comunicarse ayer con el Grupo Casal, pero hasta el cierre de esta edición no había existido respuesta.



Vale aclarar que el Grupo Casal también representa al futbolista Thiago Vecino, quien ha quedado relegado en los últimos meses, con poca participación en el equipo principal de Nacional, aunque el centrodelantero de los tricolores siempre ha querido quedarse en la institución de la que es hincha para poder demostrar su potencial.

Laborda, Méndez y... ¡Bergessio!

Los otros dos casos son los de Mathías Laborda y Armando Méndez. Con respecto a este último, en Nacional consideran que no habrá ningún inconveniente para llegar a un acuerdo y renovar.



Sobre el nacido en Fray Bentos, que hoy está cumpliendo 22 años, esta semana ya hubo una reunión entre Decurnex y el representante del futbolista después de la cual quedaron en seguir hablando.

Ambas partes están de acuerdo en que no habrá problemas para una posible renovación, aunque el defensa podría emigrar al fútbol del exterior, en una transferencia que sería productiva tanto para Nacional como para el jugador. Ese hecho se podría concretar si hay una oferta apetecible; de lo contrario, Laborda firmará la extensión.

Por último, el otro futbolista que termina su contrato a fin de año —pero por el cual no han existido novedades sobre una posible renovación todavía— es el capitán Gonzalo Bergessio que, aunque no es formado en el club y no tendrá un rédito económico por su edad, es trascendental por todo lo que ha generado en Nacional.