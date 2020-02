Nacional cerró el negocio por Renzo Orihuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves a la tarde Nacional confirmó la venta de Renzo Orihuela al Grupo City, en un negocio que terminó resultando muy bueno para los tricolores.

Los albos hicieron todo el papeleo correspondiente en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el zaguero de 18 años pasó a ser jugador de Torque, aunque se quedará en los tricolores cedido a préstamo por dos años.

La transferencia por el 80% de la ficha del jugador se da por 1.600.000 dólares libres para Nacional. El primer pago por parte del Grupo City se realizará en este mes, mientras que la segunda entrega de 800.000 dólares está prevista para septiembre.

A su vez, Nacional acordó una serie de bonos en caso de cumplir con determinados en objetivos, en una modalidad de negociación que está llevando adelante el presidente José Decurnex, ya que sucedió también con las ventas de Matías Viña a Palmeiras y de Martín Satriano al Inter.

Por ejemplo, si en este tiempo Orihuela juega determinada cantidad de partidos en Primera División, Nacional cobrará algo más, aunque los bonos principales aparecen si el futbolista llega a jugar en el Girona de España o en Manchester City, dos de los equipos más importantes que conforman el Grupo City.

Si Orihuela llega a jugar en Girona, Nacional automáticamente cobrará US$ 1.500.000 más, mientras que si recala en el fútbol inglés, al hoy equipo dirigido por Pep Guardiola, los tricolores cobrarán una cifra cercana a los US$ 5.000.000.



Hay que aclarar que si el zaguero nacido en Salto llega a jugar tanto en el Girona como en Manchester City, ambos bonos se acumulan y en total Nacional podría percibir una cifra que rondaría los US$ 8.000.000. Claro que para que esto suceda mucha agua tiene que pasar por debajo del puente y Renzo deberá confirmar las condiciones que todos le conocen en el mundo de las formativas tricolores.

Es bien importante resaltar en este caso que Nacional se queda con el 20% de la ficha del defensa central.



Gustavo Munúa fue el técnico que este año lo subió a Primera División y que lo puso como titular a lo largo de toda la pretemporada. De hecho, Orihuela jugó los partidos más importantes de la preparación, frente a River Plate y contra Atlético Rafaela. Aunque en la final de la Supercopa, el DT optó por colocar al recién llegado Miguel Jacquet, ya que Munúa señaló que en ese momento priorizó un jugador de más trayectoria para una definición tan importante.