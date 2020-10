Gustavo Munúa: “Hay muy poca paciencia y muchas veces no se sabe a dónde se quiere apuntar”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gustavo Munúa ya no es más el director técnico de Nacional. La Directiva lo cesó ayer por la tarde tras perder la final del Torneo Apertura con Rentistas y Jorge Giordano se hará cargo del equipo tricolor en el Torneo Intermedio 2020.

“Se arrimó José (Decurnex), tuvimos una charla y me contó la decisión que se había tomado en la directiva”, le dijo Munúa al programa “100% Deporte” (Sport 890) agregando que “con todo lo que se había generado alrededor estábamos pendientes de esta situación, pero por el proyecto que habíamos iniciado a principio de año no lo esperaba. Rescindí mi contrato en España para venir a encabezar un proyecto que tenía como principal objetivo potenciar juveniles con un vínculo por dos años y es lo que habíamos encarado. Yo creo que no se dio un mensaje claro ni se le explicó a los hinchas desde un principio de este proyecto que encaraba Nacional en este año”.

El entrenador expresó que “dentro del camino que nos tocó transitar, como el de la pandemia, porque después de la pandemia se pudo trabajar muy poco y es una situación muy especial, debutaron muchísimos chicos que estaban creciendo y en el campeonato estamos arriba, tanto en el local como en la Copa Libertadores, y eso era lo que hablamos desde un principio. Las finales tienen un peso importante y obviamente nos hubiera gustado ganar y no se dio. Son situaciones dolorosas pero de las que aprendés y crecés, sobre todo cuando hay gente joven dentro del equipo, porque si lo tomás de buena manera y sabés sobreponerte es para mejorar”.

Otro uruguayo colchonero: Sanabria jugará con Suárez, Torreira y Giménez en el "Atleti" By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Otro uruguayo colchonero: Sanabria jugará con Suárez, Torreira y Giménez en el "Atleti"

Consultado acerca de si las finales perdidas con clubes en desarrollo jugaron su papel, Munúa no dudó: “Yo pienso que eso es lo más pesado porque después se ve todo lo malo, que tuve errores por conformar algún equipo o en hacer algún cambio. Es parte del camino, como todo entrenador. Pero se remarcan mucho más los errores que todo lo bueno que se venía haciendo, porque después del parate por la pandemia, con lo parejo que está el torneo y con todos los puntos que se perdieron más la Copa Libertadores, Nacional fue el mejor equipo, lejos”.

Gustavo Munúa y una noche para el olvido en el Centenario. FOTO: Nicolás Pereyra.

El mal cierre del Apertura

Nacional no pudo ganar en sus últimos dos partidos del Torneo Apertura 2020 y luego perdió la final con Rentistas en el Estadio Centenario. ¿Qué pasó? "Son situaciones que se dan. En dos partidos quedamos con 10 hombres y siempre cerrar los torneos es lo más difícil que hay. La verdad, no se nos dio. Tuvimos varias opciones para poder ganar cualquiera de los tres partidos y al final no lo pudimos concretar”, contó.

Munúa recordó lo del encuentro del miércoles y dijo que “en el entretiempo todos me dijeron que estaban bien porque les pregunté cómo estaban, ya que veníamos con una carga importante de partidos desde lo físico y lo emocional. Fijate que, después del parate por la pandemia, todos los partidos fueron finales para nosotros, y eso tiene un desgaste, no solo físico, y el equipo respondió”.

Acerca de la final con Rentistas, el director técnico analizó que “lo llevábamos bien, era parejo, como una final, fuimos muy serios y no le estábamos dando posibilidades a Rentistas. En momentos puntuales con alguna jugada colectiva y contraataques generamos jugadas de gol y en el segundo tiempo vino la expulsión, cambió todo y a eso se le sumó que tuvimos algunas lesiones de jugadores que no pudieron estar. Eso te condiciona un poco, pero el equipo siguió y con un hombre menos Rentistas no nos llegó tanto. Hubo una atajada de Rochet en el primer tiempo, el gol de ellos y una sobre el final cuando el equipo ya estaba jugado en la ofensiva”.

Golden Boy 2020: quiénes son las 20 grandes promesas del fútbol mundial By Juan Gari MIRA TAMBIÉN Golden Boy 2020: quiénes son las 20 grandes promesas del fútbol mundial

Respecto a la expulsión de Mathías Suárez, Munúa contó que “yo hablé con él y creo que era una opción sacarlo porque había cinco cambios y hasta seis en el alargue, pero siempre jugaron futbolistas con una amarilla. Pero el tema es que en dos faltas tiene la mala fortuna que lo echa el árbitro. Es todo muy fino”.

Otro de los aspectos que se le criticó al entrenador fue la demora en los cambios y acerca de eso remarcó que “fue un momento de partido en el que después se venía el alargue y ya te digo, prácticamente el primer tiro de Rentistas fue el gol. El equipo estaba manejando bien el partido con 10 jugadores y, sobre todo, yo lo veía cómodo. Tampoco podemos pretender que con 10 hombres se dé un partido redondo con muchas situaciones de gol para nosotros”.

También se le cuestionó al técnico el ingreso de Agustín González, pero Munúa fue claro y dijo que “primero que nada, Agustín es un chico que viene trabajando en silencio y está muy bien físicamente. Estábamos con 10 y necesitaba gente que pudiera hacer el ida y vuelta, correr, tapar espacios y generar alguna pelota de gol, desde afuera del área y también de pelota quieta. Él lo tenía. La oportunidad nunca se sabe cuándo te pude llegar y creí conveniente que él era el jugador”.

El interés por Rafael García



A los pocos minutos de confirmar el cese de Gustavo Munúa, Nacional anunció el regreso de Rafael García y respecto a esa situación el ahora exentrenador tricolor contó que “a mí me preguntaron por Rafael García desde que estaba en Cartagena y siempre dije que nos podía dar una gran mano, que era un jugador identificado con el club y salió lo de Colón. Yo todavía no había llegado, pero entendí que él quería tener otra experiencia en el exterior y lo tomé por ese lado. A la vuelta nadie me preguntó por Rafael García, pero yo le pregunté a Jorge (Giordano), le dije que sería un jugador interesante, con sentido de pertenencia con el club y la gente, y quizá en ese momento la idea era potenciar juveniles, pero también él era un jugador importante para el equipo. Se puede interpretar de varias maneras pero cada uno que saque sus propias conclusiones".

Rafael García con la copa de campeón en Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

La llegada de Jorge Giordano al primer equipo



Consultado por la designación de Jorge Giordano como entrenador para afrontar el Torneo Intermedio, Munúa lo tomó como algo “normal”. “El club tomó esa decisión. Jorge está cercano a los futbolistas, conoce perfectamente el plantel. No sé si es interino o va seguir. Ya veremos. Yo no lo veo mal”, dijo.

El vínculo con el plantel



Respecto a la relación con los jugadores, el director técnico explicó que “el equipo, en una situación difícil, respondió. En el partido con River Plate en el Saroldi, si perdíamos quedábamos últimos y esa era una situación complicada. A partir de ahí se terminó transformando en el mejor equipo de Uruguay después del parate por la pandemia”.

“Tuvo mucho mérito Rentistas al que de paso le doy las felicitaciones, pero el equipo está ahí, con todas las expectativas de seguir bien posicionado en los dos torneos o, si no, hay que preguntarle a los jugadores. Yo tengo excelente relación con ellos y estoy agradecido a ellos”.

Consultado acerca de si aquel recordado partido con los darseneros era bisagra, Munúa contó que “en el entorno sí, en la directiva realmente no lo pensé. En el entorno podía ser porque todos queríamos ganar”.

Y previo a la final con Rentistas también se habló de una posible salida y el entrenador remarcó que “cuando encarás un proyecto así hay cosas que las tenés que dejar planteada de primera mano porque van a pasar cosas en el camino para ir en busca de los resultados”.

Jorge Giordano junto a Gustavo Munúa en la llegada del técnico. FOTO: F. Flores.

La salida de Nacional



Respecto a la destitución, Gustavo Munúa dijo que “hay muy poca paciencia, prácticamente en todos los equipos, pero muchas veces yo creo que no se sabe a dónde se quiere apuntar, el camino que vas a recorrer y las cosas que pueden ir sucediendo, pero de un día para el otro es muy difícil porque en los proyectos tiene que haber experiencias dentro del equipo para ir valorando, ir creciendo e ir sacando lo mejor para llegar a lo que buscás dentro del proyecto y hoy no hay paciencia".

“No lo esperás. Es un golpe difícil. Difícil. Porque yo entiendo que a todos nos gusta ganar y a nosotros también, pero lo que habíamos hablado se estaba haciendo. El proyecto estaba en camino, funcionando y al final, se corta. Me genera decepción. Solo le puedo decir a la gente que dimos el máximo para luchar para que nuestra hinchada estuviera contenta. Queríamos regalarles este torneo y no pudo ser. Después las decisiones las toman los dirigentes”, agregó.

Acerca de la charla que tuvo ayer con el plantel, Munúa dijo que “no sabíamos si nos íbamos a ir o no en esa charla. Fue incómoda porque venís de perder una final, un partido importante y por otro lado sale en todos lados que me echan. Entonces comenté que había una gran posibilidad de que no siguiera y que había que esperar, pero entre ayer y hoy recibí muchos mensajes de los futbolistas”.

“Nacional es mi segunda casa. Date cuenta que firmé un contrato en España por si me llamaba Nacional en su momento. Yo tengo un sentimiento muy grande por Nacional. Pasé momentos muy lindos y difíciles, pero siempre la familia de Nacional supo sobreponerse. Es parte de la historia y es un poco lo que estaba pasando en este momento” Gustavo Munúa Exentrenador de Nacional

Otro de los cuestionamientos de los directivos tricolores es que, según ellos, el entrenador no le llegaba a los jugadores, y acerca de eso Munúa dijo que “quizá en ese tema no podrían opinar mucho porque no siempre estaban en Los Céspedes, pero habría que preguntarle a los jugadores”.

Iván Alonso, Álvaro Recoba y Jorge Giordano en el Saroldi. Foto: Archivo El País.

La relación con Iván Alonso



Consultado acerca de si se sintió respaldado por Iván Alonso, Munúa contó que “bueno… Yo sé que Iván me recomendó para mi vuelta a Nacional, pero a partir de ahí no hemos tenido mucho contacto. Hablamos al principio, cuando recién llegué y a partir de ahí con el que más me comunicaba era con Giordano que era el más cercano”.

¿Hay interés desde Palmeiras?

“Me están llamando muchos periodistas de Brasil porque en principio el gerente deportivo había puesto mi nombre arriba de la mesa, pero del club no me llamó nadie. Esto solo lo están diciendo los periodistas”, contó Gustavo Munúa acerca de un posible interés desde Palmeiras y agregó que “por ahora me quedo en Uruguay, con tranquilidad. Después veré que puedo hacer. Aún no lo tengo definido si me quedo acá o me voy”.