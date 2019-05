Nacional busca el primer lugar del grupo E

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El de esta noche contra Cerro Porteño es un partido raro para Nacional. Es que ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores y el domingo tiene el clásico, uno de los partidos más esperados del semestre, y en el que ya está pensando. Además, Álvaro Gutiérrez ya afirmó en conferencia de prensa tras golear a Progreso 4-0 que le es indiferente salir primero o segundo en el grupo, porque terminar líder “no asegura que el rival que vayamos a enfrentar sea de menor potencial que enfrentando a un primero”.



Por ende, Gutiérrez colocará un equipo alternativo hoy en el Gran Parque Central, en el partido que comenzará a las 19:15.



También será una buena ocasión para evaluar a ciertos futbolistas que habitualmente no juegan con el “Guti”, o tienen pocos minutos. Uno de esos casos sería el de Joaquín Arzura, aunque el entrenador no confirmó una oncena.



Lo único que está en juego hoy es el primer lugar del grupo E, porque Cerro Porteño también está clasificado. En tal sentido, el empate beneficia a los paraguayos, ya que tienen una diferencia de +5 contra un +3 que tienen los tricolores.



Un dato no menor es que por la Copa Libertadores, Nacional hace siete partidos que no recibe un gol en el Gran Parque Central. El último se lo hizo Botafogo en aquel recordado 0-1 por octavos de final, el 6 de julio de 2017, cuando el técnico era Martín Lasarte. Por Sudamericana sí recibió un gol posterior a ese partido, contra Fluminense en octubre de 2018.



De esos siete encuentros, Nacional ganó seis (cinco de ellos por 1 a 0) y empató 0-0 contra Estudiantes de La Plata en la primera fecha del grupo el año pasado, bajo la conducción del “Cacique” Alexander Medina.



El conjunto de Fernando Jubero no llega en su mejor momento luego de perder el clásico contra Olimpia (1-3), de caer inesperadamente contra Zamora en Barinas (1-2) y de empatar con San Lorenzo paraguayo 1-1, el día en el que le cobraron un gol en contra totalmente inexistente. Entre medio, Cerro Porteño venció a Nacional de Asunción por 3-0 con goles de Hernán Novick y dos de Marcelo Palau, el volante uruguayo que factiblemente juegue como titular esta noche.



Cerro Porteño, a diferencia del pensamiento de Nacional, va con todo por el primer lugar por dos motivos: pretende cortar la mini racha negativa de los últimos partidos y quiere evitar a los equipos que finalicen primeros en cada una de sus series.



Más allá de no contar con Salustiano Candia y Juan Aguilar (ambos suspendidos) es una interrogante qué sucederá con Federico Carrizo y Nelson Haedo Valdez, ya que ambos tienen dos amarillas y, de recibir una más, se perderían el encuentro de ida en octavos, pero lo más probable es que Jubero opte por correr el riesgo buscando un resultado favorable que le permita terminar primero.



En Nacional también tienen dos amarillas Guzmán Corujo y Gonzalo Bergessio, pero en este caso no se correría el riesgo de colocarlos desde el inicio.



Pensando en el clásico

Guillermo Cotugno y Rafael García no fueron convocados para hoy por el técnico Álvaro Gutiérrez.

“Popi” desde el banco

El entrenador Fernando Jubero confirmó que hoy atajará Juan Pablo Carrizo y no Rodrigo Muñoz.

Palau con chances

Marcelo Palau, con pasado tricolor y bohemio, factiblemente será titular hoy. Novick estaría en el banco.

Dos suspendidos

Salustiano Candia, expulsado ante Zamora, y Juan Aguilar, por acumulación de amarillas, no están hoy.



Ficha del partido

Copa Libertadores

Grupo E

Estadio: Gran Parque Central.

Televisa: Fox Sports

Árbitro: Alexis Herrera (Ven.)

Asistentes: Jorge Urrego, Lubin Torrealba

Cuarto árbitro: Marlon Escalante

Nacional (probable): Conde; Zunino/Sant'Anna, Angeleri, Carvalho, Pereira; Arzura, Cardacio/Carballo; Ocampo, S. Fernández, S. Rodríguez; Rivero.

DT: Álvaro Gutiérrez.

Cerro Porteño (probable): Carrizo; Escobar, M. Cáceres, Saiz, Arzamendia; Palau, Villasanti; Carrizo/Novick, Ruíz; Haedo Valdez, Larrivey.

DT: Fernando Jubero.