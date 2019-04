En Nacional, todo apunta a Marcos Angeleri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mathías Laborda, el juvenil nacido en Fray Bentos de 19 años, era una de las opciones que más le gustaba al técnico Álvaro Gutiérrez para sustituir al expulsado Felipe Carvalho.



Pero ayer el DT de Nacional se enteró que no podrá tener a la orden al zaguero para enfrentar a Fénix debido a que también vio la roja contra Cerro Largo, pero en el partido de Tercera División.



Los delegados tricolores hicieron consultas sobre el reglamento, para saber si tiene que cumplir la suspensión en la misma categoría o abarca el siguiente partido independientemente dónde juegue, y llegaron a la conclusión que no puede jugar.



Por eso, el que tiene mayores posibilidades de estar en el equipo es el argentino Marcos Angeleri, quien hasta el momento no ha sido utilizado por Gutiérrez desde su llegada, más allá de que algunos días entrenó diferenciado por una dolencia en la espalda.



Es que es el cambio natural porque los otros implicarían un movimiento de otros jugadores, como de Rafa García del medio a la defensa, o de Matías Viña del lateral a la zaga.



Si Angeleri no juega en este partido contra los albivioletas, es difícil que lo haga en el resto del semestre.



Lo que sí está claro es que contra Fénix el entrenador tricolor pondrá lo mejor que tiene más allá de que el lunes viajará a Belo Horizonte para enfrentar el martes a Atlético Mineiro por la quinta fecha de la Copa Libertadores.



Por ello son factibles los regresos al equipo titular de Guillermo Cotugno, Gabriel Neves, Rodrigo Amaral y Santiago Rodríguez, que ayer trabajó con la selección Sub 20 junto a los jugadores albos Brian Ocampo, Pablo García, Guillermo Centurión y el mencionado Mathías Laborda.



Agustín Sant’Anna, Joaquín Arzura, Sebastián Fernández y Brian Ocampo son los candidatos a salir.



Todo esto teniendo en cuenta que todavía Gutiérrez no paró nada en cancha para el partido del sábado. Es que ayer fue la vuelta a los entrenamientos en Los Céspedes y el plantel se dividió en cinco grupos para realizar trabajos físicos, al tanto que en el final un grupo de jugadores se quedó más tiempo a ejercitar la definición. Hoy el plantel trabajará en doble horario, también en su complejo.