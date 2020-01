Nacional acelera en el período de pases por un zaguero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional está mostrando varias cosas interesantes en la pretemporada. Quizás la que más rompe los ojos es la capacidad goleadora que está teniendo el equipo: lleva 14 goles anotados en tres partidos, considerando los cuatro que le anotó a River Plate, vicecampeón de América; los cinco que le marcó a la selección de Florida y los cinco que le hizo el martes a Atlético Rafaela. Sin considerar el partido contra los floridenses, contra los dos equipos profesionales de Argentina, los tricolores hicieron nueve tantos en dos encuentros.

En ese sentido, han rendido muy bien los futbolistas de ofensiva y se han encontrado en ataque, generando conexiones interesantes que han generado los goles y que han motivado a los delanteros o extremos. De esta forma, Brian Ocampo está con mucha confianza (le cae bien jugar por izquierda y hacer las diagonales hacia el medio para rematar con su pierna hábil), Pablo García está motivado, Gonzalo Castro está rindiendo en una posición más central -la mayoría de los minutos atrás del centrodelantero-, en tanto que Gonzalo Bergessio lleva cuatro goles en tres juegos.

De igual forma que lo que ocurrió en la temporada pasada, Matías Viña está siendo desequilibrante en la izquierda, proporcionando mucho juego en ataque. Contra Atlético Rafaela fue quien asistió a Chory Castro para el gol del descuento a los 20 minutos del partido.

Por otro lado, dentro de los aspectos positivos que está mostrando el equipo de Gustavo Munúa, se agrega la presencia de Emiliano Martínez, este joven volante central al que no le ha pesado jugar como titular en la Primera de Nacional.

Es un futbolista elegante para jugar, con buena salida con la pelota en los pies y capaz de meter pases filtrados para los extremos o atacantes. Frente a los argentinos compartió la línea media con Felipe Carballo y todo indica que es el doble cinco en el que piensa Munúa para empezar jugando en la competencia oficial.

Por contrapartida, en la faz defensiva Nacional ha mostrado debilidades. No en vano entre River y Rafaela, los dos partidos de mayor exigencia, le anotaron a los albos siete goles.

Ya era vox populi que Nacional está tras los pasos de un zaguero izquierdo; el partido contra Atlético Rafaela no hizo más que acelerar las gestiones por ese defensa, porque Nacional necesita reforzar esa zona del campo de juego.



Guzmán Corujo es el único titular indiscutido (no tuvo una buena actuación el martes), por lo que lo que está sobre la meza es el zaguero izquierdo.



Cuando vuelva Mathías Laborda, parece ser el dueño de ese puesto, pero todavía está abocado a la selección uruguaya Sub 23 que está disputando el Preolímpico de Colombia.

Munúa ha probado a Renzo Orihuela -por el que hay negociaciones para venderlo al Grupo City- y a Joaquín Sosa. Ambos tienen muy buenas condiciones, aunque todavía no han logrado afianzarse. Ojo, recién van tres partidos y es muy apresurado sacar una conclusión definitiva en este sentido.



Sin perder de vista lo mal que estaba el campo del Juan Antonio Lavalleja, Orihuela tuvo algunos errores ante los argentinos, como el mal despeje en el primer gol de la visita.



Nacional tiene mucha juventud en la retaguardia, por esa razón es que también se busca un jugador de trayectoria. Las gestiones se están haciendo hace varias semanas y los tricolores tienen más de una opción. Se espera concretar la llegada del defensa en esta semana; en conferencia, el DT tricolor dejó a entrever que está cerca de poder confirmarse.

Atlético Rafaela llegó mucho en el primer tiempo a las espaldas de Armando Méndez, y realizó transiciones rápidas dejando mal parado a Nacional. Es uno de los aspectos que los tricolores deben corregir, porque fue una situación que se repitió varias veces, principalmente porque el lateral se fue mucho al ataque. Como dijo Munúa, estos partidos son los que sirven para corregir ese tipo de falencias.