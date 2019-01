El uno por uno de Nacional

Nacional sufrió una derrota dolorosa teniendo en cuenta que comenzar con derrota clásica nunca es bueno. De todas maneras, dejó algunos puntos altos que vinieron de la cantera: Matías Viña y Santiago Rodríguez.

Luis Mejía (4): Estaba teniendo una buena actuación bajo los tres palos y de hecho había salvado en varias ocasiones el arco tricolor. Su reacción lo llevó a ser expulsado y dejar a Nacional con 10 hombres.

G. Cotugno (5): Comenzó por el lateral derecho y terminó por el izquierdo, aunque tuvo un partido regular. No estuvo tan activo en el ataque y se encargó más de la defensa.

R. García (5): Peleó mucho, pero fue superado. Cometió algunos errores, pero también ganó varias pelotas por arriba.

M. Viña (7): El mejor que tuvo Nacional en la noche de lunes en el Estadio Centenario. Seguro y sin peso alguno por jugar como titular en el clásico. Iba a jugar como lateral y lo debió hacer como zaguero, igual tuvo un gran rendimiento. Potencia y buena salida.

Axel Müller (5): Fue bastante superado por esa banda por Giovanni González y Fabián Estoyanoff. Terminó sentido y antes del final del primer tiempo fue sustituido.

S. Rodríguez (6): Mientras estuvo en la cancha, fue el más peligroso por el lado de Nacional. Contó con la posibilidad más clara de gol del equipo de Domínguez durante todo el partido en un mano a mano que contuvo Dawson.

G. Neves (6): Jugó bien pero se lo vio un tanto solo en el mediocampo. Sintió mucho la falta de Christian Oliva a su lado teniendo en cuenta que no había otro jugador con características de marcaje en el mediocampo.

G. Castro (4): Una sombra de lo que se esperaba del "Chory". Era uno de los hombres de experiencia en el once inicial de Nacional, pero no tuvo un buen rendimiento.

Rodrigo Amaral (5): Quiso mucho, pero luego de la expulsión que llevó a que Santiago Rodríguez saliera, quedó muy solo en la generación de juego. Probó mucho desde afuera del área sin éxito.

S. Fernández (5): El trabajo que le conoce a "Papelito". Luchó pero poco pudo hacer en el ataque tricolor. La pelota tampoco le llegó de la mejor manera al experimentado delantero.

O. Rivero (4): No tuvo el mejor debut clásico. Se lo vio un tanto perdido en el campo de juego y no contó con chances de gol. Al igual que le sucedió a "Seba" Fernández, la pelota no le llegó nunca de la mejor manera.

G. Centurión (5): El arquero tuvo un debut inesperado por la situación en la que se dio. La expulsión de Mejía llevó a que entrara y entró poco en acción. Pese a su juventud, pareció que podría haber hecho algo más en los goles aurinegros.

M. Zunino (5): Pese a que jugó estando sentido, demostró que como lateral pierde mucho peso. El jugador se ha acostumbrado a ser volante o carrilero teniendo en cuenta que ataca mejor que lo que defiende o al menos así se dejó ver.

K. Ramírez (-): Entró en un momento complicado y no pudo desequilibrar con su velocidad. Fue bien contenido.

J. Trasante (-): Jugó pocos minutos pero demostró buen manejo de pelota y una buena ubicación dentro del campo.

A. Sant'Anna (-): Otro que no tuvo muchos minutos para mostrarse. Ingresó en lugar de un Neves que había corrido demasiado.