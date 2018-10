Nacional va por todo

Nacional empezará el partido de esta noche contra Fluminense (Gran Parque Central, hora 19.30, con arbitraje del chileno Roberto Tobar) sabiendo que está clasificado. Es que el 0-0 es uno de los resultados que le permiten a los tricolores avanzar, luego del importante 1-1 que se trajo desde Río de Janeiro, gracias al gol de cabeza de Matías Zunino a tres minutos del final.



Cualquier triunfo de Nacional, el mencionado empate y una igualdad a uno y luego ganar por penales son las posibilidades que tienen los tricolores de avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.



Cualquier otro resultado -llámese empate 2-2 u otra igualdad con más goles o un triunfo de los brasileños- le dará al instante la clasificación a Fluminense, el equipo de Río de Janeiro que puso todos suplentes el sábado en el Brasileirao, en el partido que fue goleado por Santos 3-0.

Si tenemos en cuenta lo que sucedió hace una semana atrás en el estadio Nilton Santos, Fluminense es un equipo que mostró que no tiene grandes individualidades (Pedro, su jugador más destacado, está lesionado), pero que colectivamente puede hacer daño. Si bien no generó muchas ocasiones de gol frente a Esteban Conde, aprovechó los momentos del partido y el desorden tricolor cuando Gum puso el 1-0 de cabeza.



Ese aspecto -la defensa de las pelotas aéreas defensivas- es uno en los que Nacional debe mejorar, porque de recibir un gol, el juego se le puede complicar considerablemente.



Por otro lado, los dirigidos por Alexander Medina deberán tener cuidado de las rápidas contras que saca Fluminense. Sucedió con dos muy favorables en las que no logró meter el 2-0, que hubiera sido lapidario para los albos.

Nacional controló bien en brasil la subida de los laterales - carrileros, uno de las virtudes que tiene el “Flu” y de las que su entrenador Marcelo Oliveira busca sacar ventaja.



Uno de los aspectos fundamentales es que en este 2018 Nacional se ha hecho muy fuerte jugando en el Gran Parque Central, que hoy estará colmado de fanáticos, con 32.000 espectadores.



Tan es así que sumando los partidos de Libertadores y Sudamericana Nacional ganó seis y sólo cedió un empate a cero contra Estudiantes. Marcó 10 goles y no le anotaron. Si la casa sigue en orden, Nacional tiene con qué ilusionarse.

Ficha del partido

Copa Sudamericana

Estadio Gran Parque Central

Televisa Fox Sports

Hora 19.30

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Asistentes: Christian Schiemann, Claudio Rios.

Cuarto árbitro: Cesar Deischler

Árbitro principal VAR: Gery Vargas (Bolivia)



Nacional (probable): Conde; Fucile, García, Rolín, Espino; Zunino, Romero, Oliva, De Pena o Barcia; Castro y Bergessio

DT: Alexander Medina.



Fluminense (probable): Julio Cesar; Ibañez, Gum, Digao; Léo o Matheus, Jádson, Richard, Ayrton Lucas; Sornoza; Everaldo, Luciano.

DT: Marcelo Oliveira.