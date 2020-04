La Mutual piensa en detalles para la vuelta del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Priorizar la salud de los futbolistas, funcionarios de los clubes y de la sociedad en sí es lo principal en estos momentos”, asegura Mitchel Duarte, secretario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

De todas maneras, eso no impide que por su cabeza y por la de sus compañeros no esté presente la idea de cómo se va a volver a la actividad luego de que pase la pandemia. “Si bien no se ha avanzado mucho estamos trabajando en los protocolos sanitarios para retomar lentamente la actividad, que seguramente sea en grupos reducidos”, manifestó en diálogo con el programa Derechos exclusivos de la Radio Uruguay.

“Hemos recibido comunicación de los futbolistas para saber sobre eso y por eso esta semana lo empezamos a hablar”, agregó.

Lo que entiende Duarte que es un punto a favor: “Tenemos la posibilidad de trabajr con cartas vistas de otros países que están tomados este tipo de medidas y eso nos va a dar herramientas para no cometer errores siempre y cuando cumplamos con los requisitos que esteblce el Ministerio de Salud Publica. La idea no es apresurarse pero sí tener la cosas claras que nos vana dar un mejor funcionamiento y una vuelta a la actividad por el buen camino”.

“Estamos investigando lo que se está haciendo en otros países para adaptarnos a la realidad de nuestro fútbol y si las cosas están dadas la idea es que se lleve a cabo, primero con los entrenamientos y después con la actividad oficial”, aseguró Duarte.

Eso sí, todavía falta una parte importante: “Tenemos pendiente reuniones con autoridades para hacer esos planteos y trabajar en conjuntos porque nos enriquerce y podemos sacar el mejor provecho para salir de esta situación que hoy estamos viviendo”, sentenció.