Ariel Krasouski: "Soy uno de los privilegiados que jugó con Maradona"

El celular de Ariel Krasousky no paraba de sonar desde el mediodía cuando se conoció la noticia que impactó al mundo entero: la muerte de Diego Armando Maradona. Es que como él reconoce, fue uno de los privilegiados que jugó con Maradona. Lo hizo un año entero, el de 1981, y Boca terminó campeón.

"Estoy emocionado. Me impactó la noticia y me entristeció mucho. Yo sabia que estaba embromado, daba pena verlo, pero como la había dribleado varias veces, pensé que esta también la dribleaba, pero no pudo", dijo Krasousky. "Haberlo visto como era, de al lado, y verlo ahora cómo estaba últimamente, me daba una gran pena".

Cuando compartieron equipo, Maradona tenía solo 19 años y Krasousky 21. Eran los inicios de la carrera del 10, pero su vida ya era complicada. "El, Ruggieri, el Mono Perotti y yo éramos de los más jóvenes​. Llegó un momento en que Diego no podía salir de la habitación en el hotel. Al principio, nos sentábamos a almorzar y cuando ya todos habíamos terminado, él todavía no había podido agarrar los cubiertos. Iba la mucama, el cocinero, el gerente, el conserje, el familiar de la cocinera, todos a pedirle autógrafos y sacarse fotos. Llegó un momento en que ya no podía salir de la habitación y terminó desayunando y almorzando allí. Y aún así se le metían para la habitación", contó el exvolante. "Era imposible y eso que el hotel estaba con las puertas cerradas".

"Recuerdo una vez en que viajamos a Costa de Marfil y el avión no pudo aterrizar porque la pista estaba llena de gente esperando a Diego. Habían invadido la pista y te hablo de 1981 en África, acá pensábamos que ni jugaban al fútbol. Él se lo tomaba bien, pero a veces se ponía fastidioso porque no podía hacer nada de lo que hacíamos nosotros. Estaba limitado siempre. Y eso que recién empezaba a jugar al fútbol. No me imagino lo que debe haber sido su vida en Italia, por ejemplo. Incluso después, cuando él ya se había ido de Boca, íbamos de gira a Japón o a Arabia y como éramos Boca todo el mundo Maradona, Maradona. Lo único que sabían era decir Maradona. Capaz que nos encontrábamos con un camello en el desierto y decía Maradona", graficó el hoy empresario.

"Había que estar con él para entender lo que movía. La gente habla y critica, pero no se sabe ni la cuarta parte de lo que vivió. Yo compartí un año con él y hablo de lo que yo vi y viví. De las alegrías y las satisfacciones que me dio. Jugué al lado de una de las figuras más grandes del fútbol mundial. Soy un agradecido por todo lo que me dio y lo que me hizo vivir. Y todo lo que disfruté a su lado. Convivir con él un año, compartir viajes y vestuarios. Ver su carácter y su personalidad, lo ganador que era. Soy un afortunado por haber jugador con grandes fenómenos, pero como él ninguno. Fue incomparable futbolísticamente hablando. No vi a nadie como él ni voy a ver. Y reconozco que es difícil comparar porque no es lo mismo la época de Pelé, que la de Maradona o la de Messi y Cristiano. El fútbol es distinto, la vida es distinta y los reglamentos del fútbol son otros. Es difícil comparar y no me gusta, pero para los que nos gusta el fútbol, se fue uno de los mejores, o el mejor. ¿Quién no prendió el televisor para ver jugar a Maradona? Fijate que estoy hablando con una cantidad de gente que me llama por él".

Maradona Y Krasowsky salen a la cancha.

Krasousky reconoció a su vez que siempre fue un líder, como cuando quiso crear el sindicato de jugadores a nivel mundial. "Siempre fue un líder, en la cancha, en el vestuario y en todos lados. Lo vi jugar lesionado, con los tobillos inflamados y no se quejaba nunca a pesar de las patadas que le daban. Fue el único jugador que yo vi que ganaba solo un partido y un campeonato. Luego, la vida lo llevó por otros lados y otras cosas. Últimamente cuando lo veía se me caían las lágrimas", reconoció y siguió contando sobre sus vivencias con el 10.

"Ese año jugábamos el fin de semana por el campeonato y entre semana siempre teníamos amistosos, en el exterior o en el interior de Argentina, porque Boca tenía que aprovechar a Maradona para recaudar. Estuvimos todo el año juntos. A veces estaba lesionado, dolorido, cansado o golpeado pero nos decía 'tranquilos, muchachos, que juego igual'. Porque si el no jugaba el partido no se hacía y nosotros cobrábamos premios y queríamos jugar. Él siempre estaba, yendo al frente, jugando y poniéndose el equipo al hombro".