Maradona falleció de causa natural y sin signos de violencia, dice el fiscal

El fallecimiento de Diego Maradona "no posee más que características naturales" y en su cuerpo "no se advirtió ningún signo de criminalidad" o "violencia", informó este miércoles el Fiscal General del departamento de San Isidro (provincia de Buenos Aires), John Broyad.

"Lamentablemente con un tremendo dolor podemos confirmar el fallecimiento aproximadamente a las 12 horas (15.00 GMT) del día de la fecha", dijo Broyad en rueda de prensa desde la entrada al barrio privado en el que falleció el astro del fútbol.

"No se advirtió ningún signo de criminalidad. No se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se va a hacer a los fines de detallar la razón de la muerte. El fallecimiento no posee más que características naturales. No hay signos de violencia. La autopsia va a establecer la razón de la muerte", añadió.

El fiscal indicó que los miembros "mas calificados" de la policía científica de la zona fueron los que ingresaron al domicilio.

Maradona, que el 30 de octubre cumplió 60 años, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires.

Medios de prensa locales atribuyeron el deceso a un paro cardíaco e informaron que Maradona recibió asistencia médica de urgencia en su casa.

La autopsia será realizada a partir de las 18 en el Hospital de San Fernando, de la localidad de Virreyes, en el partido de Tigre.

Según supo LA NACION de fuentes judiciales, los investigadores buscaron preservar la escena de la muerte y hablaron con una de las hijas de Maradona, con quien consensuaron avanzar con la realización de la autopsia.

Este tipo de investigaciones se inician de manera protocolar cada vez que ocurre una muerte fuera de un hospital y no hay un médico en el lugar para establecer con certeza las causales.

Los investigadores dispusieron que el cuerpo de Maradona fuera trasladado en las próximas horas a la morgue que la Policía Científica posee en San Fernando, donde se realizará la autopsia. Los resultados preliminares del informe serán entregados a la fiscal Capra posiblemente esta misma noche, dijeron las fuentes.

Esta tarde, cerca de las 12 horas, varios equipos de la Policía Científica ingresaron al country San Andrés y trabajaron durante varias horas en la casa donde vivía Maradona desde el 12 de noviembre último, cuando fue dado de alta de la Clínica de Olivos, tras ser sometido a una operación por una hematoma subdural.

Diego Armando Maradona murió este mediodía en la casa que habitaba en el barrio San Andrés, en la zona de Tigre. Según se supo, se descompensó y sufrió un paro cardíaco, pero no resistió y no pudo ser reanimado por los médicos de las nueve ambulancias que se acercaron hasta el lugar.