¿Mejía o Rochet? Cuatro especialistas dan su punto de vista sobre el arco de Nacional

Pasó antes con Esteban Conde y Luis Mejía; ahora ocurre con el panameño y Sergio Rochet: Nacional tiene un gran nivel con sus arqueros y el que entra desde el banco de suplentes suele responder.

Mejía se lesionó contra Progreso, entró Rochet y ahora es muy difícil sacarlo producto de sus buenos rendimientos. Así como sucedió con el panameño cuando le tocó jugar en el Mineirão por la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, y fue el responsable de aquel triunfo del equipo de Álvaro Gutiérrez 1-0 que le permitió sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de 2019.

Rochet ha sacado a relucir su técnica en el arco. Es un arquero corpulento, con buenos reflejos y capaz de rechazar remates muy potentes, como sucedió un par de veces en el partido contra Racing y, por ejemplo, con un tiro a quemarropa de Ignacio Laquintana en el 1-1 frente a Defensor Sporting.

Rochet tiene números muy buenos en el arco de Nacional desde la temporada pasada. De hecho, no ha perdido en el Campeonato Uruguayo con 10 triunfos y un empate (con los violetas) y la única derrota que tiene jugando como titular en los 13 partidos totales fue contra Inter de Porto Alegre en la Libertadores.

En lo que todavía tiene que mejorar el alto guardameta es en el juego por elevación. Si bien no ha tenido errores notorios, ha dudado en algunas oportunidades y no salió en algún centro contra Racing que lo ameritaba.

En este sentido, Mejía le saca un cuerpo de ventaja, ya que se ha mostrado seguro saliendo. Eso sí, Rochet estuvo más preciso en el manejo de la pelota con los pies, aunque están parejos. La diferencia no es tan visible.

By Juan Pablo Romero

En cuanto al resto de los aspectos de un arquero, son muy parejos en general. Mejía es muy rápido para salir a tapar los mano a mano y abajo del arco brinda seguridad, siendo un arquero técnico y volador.

Si bien cometió un error en el clásico contra Peñarol que terminó en el gol aurinegro, Mejía también es un arquero confiable.

“Hay una decisión que me toca tomar que es difícil pero para bien; sé que en el arco tengo muchas garantías tanto con Luis como con Sergio. En el puesto de arquero puede jugar uno solo, ayer le tocó jugar a Sergio y lo hizo muy bien”, dijo Munúa ayer en el programa Último al Arco.

Hay que ver cómo sigue esta historia; quizás Mejía vuelva en Venezuela, donde se guardarán algunos titulares para el Apertura.

¿Mejía o Rochet? Los especialistas opinan

“Es una decisión netamente de Munúa. El rendimiento de Rochet hace que se dude, pero me parece que está tomando la medida acertada. Soy de los que cree que hay que respetar la titularidad en el puesto de arquero, pero esta vez, donde Rochet jugó muchos partidos en pocos días y anduvo bien, no es el momento de sacarlo para poner a Mejía, que viene de una lesión”.

Fabián Carini

“Está bueno saber que si te lesionás, vas a tener la posibilidad de volver”

“Nacional tiene dos muy buenos arqueros. Por mi experiencia, las veces que me lesioné jugando -salvo una vez en Peñarol- después siempre me respetaron la titularidad. Si me preguntás a mí, lo tomo de esa manera, está bueno saber que si te lesionás en un partido vas a tener la posibilidad de volver. Rochet entró y lo hizo muy bien; Mejía ya está, ahora depende del entrenador”.