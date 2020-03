Munúa: “Sabíamos que se podía poner incómodo y sufrir”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Munúa sumó su quinto partido oficial en la temporada con Nacional ayer en el Viera con el empate con Wanderers. “Me parece que hicimos un primer tiempo bueno, sin ser brillantes, pero bueno”, comenzó analizando el entrenador tricolor en conferencia de prensa. “Pudimos haber sentenciado el partido. El segundo tiempo fue parejo, prácticamente sin ocasiones para ningún lado. También tuvieron la jugada del gol y alguna más que no pudieron concretar”, agregó el DT.

“Lamentablemente, nos vamos con este empate, cuando el partido lo teníamos bastante controlado. Sabíamos que se podía poner incómodo, que podíamos sufrir porque veníamos de un gran esfuerzo del jueves, cuando realizamos un desgaste importante”, añadió en referencia a la visita a Lima para enfrentar a Alianza el jueves por la Copa Libertadores.

Y volvió a seguir en la línea del partido. “De visitante es más difícil, es un campo complicado. El partido estaba del otro lado, controlado. Wanderers no había hecho grandes méritos para llevárselo, pero lamentablemente no concretamos las situaciones que tuvimos. El resultado final obviamente que no nos conforma”, sostuvo.

A su vez acotó que “los rivales juegan. Teníamos un viaje importante, el campo estaba pesado, el clima difícil. Lo teníamos sentenciado y tomamos ese gol a último momento”, sumó.



Finalmente, sobre las salidas de Amaral y Bergessio dijo: “Rodrigo se había acalambrado, y Gonzalo sufrió una contractura en el gemelo y tuvimos que hacer un cambio forzado al final del primer tiempo”.