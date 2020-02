Munúa busca las soluciones para la defensa en el inicio del Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional ha mostrado en el inicio de la preparación y en la final de la Supercopa Uruguaya problemas evidentes en su línea defensiva, y es algo que preocupa al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Munúa, que está trabajando en buscar soluciones.

El entrenador tricolor, que ya llegó ayer junto al plantel a Japón para jugar el amistoso el domingo en la madrugada, trabaja con un grupo mayoritariamente de juveniles, mientras que su ayudante Christian Berman, junto al profe Nicolás Maidana, lo hacen en Los Céspedes con varios de los referentes y habituales titulares.

Nacional tiene en su plantel actualmente a seis jugadores que son defensores centrales; a saber: Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Joaquín Sosa, Nicolás Marichal y Miguel Jacquet.



Con ellos hay que realizar algunas salvedades. Como por ejemplo que Laborda está abocado a la Selección Sub 23 que está defendiendo a Uruguay en el Preolímpico y que Nacional recién volverá a contar con él el martes 11.

Además, Sosa (de 18 años, uno de los ascendidos este año a Primera), está trabajando con el grupo Sub 20 que representará a los albos en la Copa Libertadores juvenil que empieza el sábado 15, mismo día que comenzará el Torneo Apertura.



También se suma la situación de Guzmán Corujo, que si bien la lesión que sufrió el sábado a la noche terminó siendo un esguince de rodilla (y, por suerte, no tan grave como en un primer momento se llegó a pensar), factiblemente no estará para el inicio del torneo, a pesar de que se habla de una recuperación que le demandará dos semanas.

Los zagueros que viajaron a Japón son Nicolás Marichal y Renzo Orihuela, mientras que -además del nacido en Rodríguez, San José- está trabajando en Los Céspedes el paraguayo Miguel Jacquet.



Pensando en el debut del 15 o 16 de febrero en el Apertura, la interrogante pasa por quiénes serán los zagueros titulares, teniendo en cuenta todas estas consideraciones expuestas anteriormente.

Pese a llegar con pocos entrenamientos con Munúa, y de no mediar nada extraño en el Preolímpico, todo hace indicar que Laborda llegará y se meterá en el equipo. Y una posibilidad es que lo acompañe Jacquet, que pese a no haber tenido un buen debut, fue una de las incorporaciones y tendrá mas oportunidades.

Las otras opciones que quedarían serían los juveniles Orihuela y Marichal, con mayores chances para el primero porque jugó toda la pretemporada en el equipo titular.



En la preparación, el DT de Nacional también probó como zaguero a Ayrton Cougo, pero no se lo vio cómodo en una posición desconocida.



Joaquín Pertusatti, otro de los ascendidos, también puede jugar como zaguero (como lo hacía en Danubio), pero es otro que está trabajando con el plantel de la Copa juvenil.



Nacional Los seis zagueros del plantel principal



Mathías Laborda: Está siendo titular en la Selección Sub 23 de Uruguay que está jugando el Preolímpico, pero estará para el primer encuentro del Apertura ya que el martes 11 se pondrá a disposición del cuerpo técnico. De no existir ningún problema, será titular. Terminó el año jugando muy bien.

Renzo Orihuela: Los partidos amistosos de preparación los jugó como titular, cuando todavía no había llegado Miguel Jacquet, en dupla con Corujo. Tuvo algunos problemas para marcar, pero es hasta normal, teniendo en cuenta que a sus 18 años eran sus primeros partidos en Primera. Hay expectativa con él.

Miguel Jacquet: El paraguayo llegó a Nacional en la semana previa al debut oficial de la temporada con la final de la Supercopa y se metió en el equipo titular de Munúa. No tuvo una buena actuación, falló en el primer gol, pero se piensa que con más conocimiento del medio y del plantel, puede mejorar.

Joaquín Sosa: Fue ascendido por Munúa para realizar la pretemporada 2020, pero no estará para el debut de Nacional en el Apertura porque trabaja con el grupo Sub 20 que jugará la Libertadores juvenil. El zaguero de Fray Bentos no estará a la orden del plantel principal hasta marzo. Tiene buena técnica.

Nicolás Marichal: Es oriundo de Sarandí del Yí (Durazno), tiene 18 años y fue a Japón a jugar el amistoso del domingo a la madrugada. Está muy bien conceptuado por Gustavo Munúa, quien lo quiere ver en un juego oficial en este encuentro de exigencia que tendrá Nacional contra el Omiya Ardija japonés.

Guzmán Corujo: Es la principal referencia de la defensa que tiene Nacional pese a su corta edad. Se pensó lo peor por el dolor intenso que tenía en la rodilla de la que había sido operado de ligamentos, pero resultó ser un esguince. Hay pocas chances de que pueda estar en el debut en el Torneo Apertura.



El "Zorrito" Suárez puede ayudar Mathías Suárez se está poniendo a punto en los tricolores trabajando en Los Céspedes, después de una temporada en la que tuvo menos minutos de los que preveía. El “Zorrito”, si bien llegó a Nacional para ser titular como lateral (puede jugar tanto por derecha como por izquierda), es otro de los jugadores del plantel que puede dar una mano jugando como zaguero. Por ejemplo, en aquel Defensor Sporting que dirigía Eduardo Acevedo, Suárez llegó a jugar como stopper en una línea de tres zagueros y lo hizo de forma correcta.



amistoso Nacional ganará poco más de 100.000 dólares en Japón



La delegación de Nacional integrada en su mayoría con futbolistas juveniles para afrontar el partido internacional por la Saitama City Cup arribó ayer a Japón sin inconvenientes.



El plantel de futbolistas tricolores se hospeda en el Palace Hotel de la ciudad de Omiya, donde el próximo domingo 9 de febrero (a la 01:00 de Uruguay) se medirán ante el equipo Omiya Ardija para dirimir el trofeo en juego.

La copa que supieron disputar el Inter de Milán, Arsenal, Manchester United y Bayern Munich estará en juego en el NACK5 Stadium Omiya.



Por este partido, a los tricolores le quedará poco más de 100.000 dólares libres, teniendo en cuenta los gastos que afrontaron para realizar el largo viaje a Japón.