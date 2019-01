“Muñeco” anti afloje

River Plate debutará hoy (13:30 horas de Uruguay) frente a Al Ain, el campeón local, en el Mundial de Clubes que se viene llevando a cabo en Emiratos. Al Ain derrotó 3-0 al Esperanza de Túnez y clasificó así a las semifinales.



En lo previo el técnico millonario, Marcelo Gallardo, advirtió que vieron jugar al rival de hoy y que no hay que descuidarse. “Ha sido bueno poder observarlo y verlo en acción. Va a ser un partido bastante duro porque han demostrado en las anteriores fases que merecieron jugar esta instancia”, dijo el “Muñeco”.

“Están bien preparados física y mentalmente. Y son peligrosos cuando atacan. Debemos jugar con un fuerte grado de concentración para no dejarnos sorprender. Y hacer nuestro juego, el que nos trajo hasta acá y nos dio el privilegio de jugar el Mundial”, agregó el entrenador, quien por estas horas está abocado a motivar a los suyos. Muchas veces suele haber una especie de afloje tras una gran victoria y no se gana la Copa Libertadores todos los días, y menos frente a Boca Juniors. Pero Gallardo les dejó bien claro que no podían dejar pasar la oportunidad de ganar el Mundial de Clubes y como muchos esperan con un triunfo frente a Real Madrid. Claro, antes tendrán que vencer al Al Ain.



Gallardo se refirió también a las diferencias con respecto al 2015, cuando River perdió la final con Barcelona. “Es diferente, porque en aquella oportunidad nos habíamos ganado el derecho a mitad de año y tuvimos que esperar seis meses, con los cambios que eso significa. Esta vez venimos de conquistar la Copa, con el envión y la energía de haber ganado con mismo plantel y equipo, es una postura distinta que nos viene muy bien. Estamos con una buena energía”.



“Millonario” de violeta.



River Plate utilizará hoy en su debut ante Al Ain su camiseta alternativa de color violeta. El equipo de Marcelo Gallardo sería con: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Palacios, Gonzalo Martínez, Santos Borré y Lucas Pratto.

Mañana la otra “semi”.



Mañana se conocerá el otro finalista del Mundial de Clubes, tras el partido que jugarán Real Madrid y Kashima Antlers. La final del Mundial se jugará el próximo sábado y los merengues buscarán su tercer título consecutivo en este certamen, pero deberán ganarle primero al equipo japonés.