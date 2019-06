Mundial Sub 20: Uruguay enfrenta a Ecuador en el duelo sudamericano de octavos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes seremos testigos del primer duelo entre equipos sudamericanos que se produce en el Mundial Sub 20 de Polonia. Empieza la etapa del torneo en la que ganar se vuelve obligatorio para seguir en carrera y a Uruguay le toca cruzarse a las 12:30 con un viejo conocido: Ecuador.

Para este encuentro, el entrenador Gustavo Ferreyra decidió abandonar la táctica 4-2-3-1 que utilizó en los choques ante Honduras y Nueva Zelanda para volver al 4-3-3 del duelo contra Noruega, el mejor partido de la Celeste en lo que va del Mundial juvenil.



Para esto volverá a la titularidad Juan Manuel Sanabria, el volante del Atlético de Madrid, haciendo que Nicolás Schiappacasse regrese al banco de suplentes.

Así llegan Uruguay y Ecuador.

Uruguay se metió en octavos de final luego de quedarse con el primer lugar del Grupo C. La Celeste juvenil obtuvo puntaje perfecto tras derrotar 3-1 a Noruega, 2-0 a Honduras y 2-0 a Nueva Zelanda, con Darwin Núñez y Brian Rodríguez, con dos anotaciones cada uno, como goleadores del equipo.



Los ecuatorianos, en tanto, lograron la clasificación luego de ser terceros en el Grupo B con cuatro puntos. El equipo tri arrancó empatando 1-1 con Japón, perdió 1-0 con Italia y venció a México 1-0. De sus dos goles, uno fue en contra y el otro lo anotó Gonzalo Plata, volante de Independiente del Valle.

Antecedentes de dos equipos conocidos.

Uruguay y Ecuador se enfrentaron dos veces en el Sudamericano Sub 20 que se jugó a principios de año.



En la primera rueda, fue triunfo celeste 3-1 con dos goles de Agustín Dávila (que quedó fuera de la lista del Mundial) y uno de Schiapacasse. Para el tri anotó el goleador de ese torneo, Leonardo Campana, que aún no convirtió en el Mundial.



En el hexagonal final volvió a ganar Uruguay. Fue 1 a 0 con tanto de penal de Facundo Batista, otro que no viajó a este torneo.



Quien clasifique enfrentará en cuartos al ganador de Francia-EEUU, que juegan mañana.