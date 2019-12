Mundial de Clubes: el Liverpool de Jürgen Klopp se quita un nuevo maleficio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jürgen Klopp llegó en octubre de 2015 a Liverpool y cambió la actualidad del club más ganador del fútbol inglés, que en las últimas décadas no lograba éxitos tan importantes como lo está haciendo ahora con el alemán. Sexto título de Europa con la Champions League en junio y ahora el Mundial de Clubes, por primera vez en su historia, en cinco chances.

El equipo de Merseyside ganó fue el mejor de la Copa de Europa en cuatro ocasiones (1997, 1978, 1981 y 1984) y la Champions en dos (2005 y 2019), pero no jugó por el título mundial en la misma cantidad ya que en las dos primeras no jugó la Copa Intercontinental. En la edición de 1977 ganada por Boca Juniors fue el vice europeo, el Borussia Mönchengladbach, mientras que en 1978 no se disputó el torneo cuando los equipos eran los mismos, el argentino y el inglés. La razón en ambos casos habría sido por diferencias políticas (Argentina estaba en dictadura).

Fue precisamente contra Flamengo que Liverpool debutó en 1981 en la Intercontinental cuando ya se jugaba a partido único en cancha neutral (desde 1980 entre Nacional y Nottingham Forest) en Tokio, Japón. Pero entre aquellos equipos, que tenían a Kenny Dalglish y Zico como figuras, hubo una diferencia grande en el marcador con un 3-0 con goles de Nunes (12' y 41') y Adílio (34'). Liverpool perdía su primera final del mundo en su tercera chance de jugarla.

En 1984 fue la segunda vez. El Liverpool llegaba como el primer club inglés en ganar tres trofeos en el mismo año: Copa de la Liga, Liga Inglesa y Copa de Europa. Pero en la final mundial jugada ante el Independiente de Ricardo Bochini y Jorge Burruchaga tuvo la victoria de los rojos pero de Avellaneda por 1-0 con un gol de José Percudani a los 6'.

Al año siguiente en la final de la Copa Europa contra Juventus sucedió la Tragedia de Heysel, en la cual fallecieron 39 personas en la tribuna y por la cual el Liverpool fue no compitió a nivel europeo por seis años.

Recién en 2005 para la primera edición del Mundial de Clubes con el formato actual volvió el Liverpool, tras ganar la final de la Champions League en la histórica definición en Estambul contra Milan (3-3). Pero en Japón el equipo comandado por Steven Gerrard cayó 1-0 nuevamente con un club sudamericano, el São Paulo de Rogério Ceni y Diego Lugano.

Recién para la sexta ocasión en 2019 y con la figura de Jürgen Klopp en el banco, Liverpool se sacó la maldición y ganó el título mundial este sábado por un 1-0 sobre el Flamengo con el gol de Firmino.

La victoria le representa al club ganar el único trofeo que no tenía en sus vitrinas, en las que cuentan con 18 títulos de liga, siete de FA Cup, 15 de Community Shield, ocho de Copa de la Liga (el máximo), una Super Copa de la Liga, tres Liga de Europa (actual UEFA Europa League), cuatro Supercopa de Europa y seis Champions League.

Ahora los de Klopp volverán a Inglaterra para cortar con el maleficio más grande, el de volver a ganar una liga 30 años después. La última fue en 1990 cuando aún no era Premier League.