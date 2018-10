Las mujeres hicieron historia

Las “centenaritas” desplegaron su mejor fútbol ante 1.200 personas que concurrieron al estadio Parque Liebig’s, con el propósito de disfrutar de un verdadero partidazo ante el linajudo equipo de Cerro Largo.



La primera final de la Copa Nacional de Fútbol Femenino, categoría absoluta, había culminado en Melo con empate a un gol y en el partido revancha las fraybentinas lograron imponerse 2 a 1, quedándose así con la copa “ONU Mujeres-Gol al Futuro”. El evento fue declarado de interés por la Secretaría Nacional del Deporte y la final fue presenciada por la plana mayor de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).



A los 16 minutos abrió la cuenta Gisell Rodríguez. Tras un córner y en medio de una montonera que trataba de hacerse del balón, la fraybentina logró conectar y abrir el marcador. Sobre los 30 minutos, vino el empate arachán mediante un fuerte disparo de Florencia Rivero que se coló rozando el travesaño. En el complemento y a 6 minutos del final, Camila Carrocio, que fue la jugadora más destacada de la final, puso el 2 a 1 consiguiendo así su premio final y el titulo para Centenario.



“Pude meter un lindo campeonato y le quiero agradecer especialmente a mi madre que cuidó de mi hija para que yo pudiera practicar” declaró Gissell Rodríguez, que resultó la goleadora del equipo fraybentino.



El técnico Wilmar Larrosa, experimentado ex futbolista de la selección mayor de Río Negro, narró para Ovación las peripecias que pasaron para llegar al campeonato, lo que no hace más que enaltecer aún más esta conquista.



“El resultado final fue algo soñado, porque cumplimos paso a paso con un verdadero desafío. El club no había podido realizar la pretemporada y se quedaron sin técnico, por lo que me fueron a pedir que les diera una mano faltando 3 semanas para el inicio del torneo” explicó Wilmar que asumió el compromiso de dirigir en un certamen en el que participaron 24 representativos del interior.



“Hace 3 meses todo este recorrido era impensado. Lo tomamos con tranquilidad y transmitiendo la idea de ir paso a paso. Lo primero que hice fue sumar gente de experiencia que por una razón u otra no estaban jugando más al fútbol” explicó. Fue así que llegaron Viviana Fedarosky, Gisell Rodríguez y Nadia Alcaide, que se convirtió en una defensora clave.



“Mientras nosotros tuvimos el mismo plantel desde el comienzo del campeonato, nos encontramos con equipos en cuartos de final que por lo general se reforzaron bien y tenían todos, jugadoras que defienden a la selección uruguaya. Enfrentamos a planteles muy superiores y la clave fue adosarle a nuestro fútbol mucha garra y corazón para emparejar las desigualdades” contó el técnico a Ovación, quien destacó a su vez el apoyo del público que fue fundamental.



campeonas El equipo de la final El equipo que jugó la final ante Cerro Largo es el siguiente: Melanie Niz, Florencia Da Silva (Noelia Sosa), Gisell Rodríguez, Noelia Alcaide, Emilena Niz (Belén Niz), Aixa Canti( Camila Osores ), Romina Ferrari (Antonella Lencina), Adriana Duré, Camila Carrocio, Camila González, y Vivíana Fedarosky (Melina Díaz).