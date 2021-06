La mujer que denunció de acoso sexual al seguridad de Uruguay dio su versión de los hechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mujer que denunció de acoso sexual a uno de los integrantes del equipo de seguridad de Uruguay en la Copa América, habló con medios brasileños y dio su versión de los hechos.

La denunciante dijo en SBT de Cuiabá y TV Cidade Verde, en declaraciones que recogió Telemundo (Canal 12), que estaba haciendo vigilancia al momento que ocurrió el hecho en el gimnasio del segundo piso del Hotel Deville .

"Me preguntó cuánto yo ganaba y si estaba casada, sí tenía hijos. Le respondí que sí, que hasta nietos tengo. Ahí me dijo que yo tenía una voz joven. Él me decía 'muy linda, muy linda'. Ahí se aproximó mucho e intentó pasarme el brazo, yo lo empujé. Después de repente él fue hacia un cuarto que está sin puerta y apagó la luz. Puso la mano en su bolsillo y sacó un montón de dinero. Y se quedó así, zarandeando el dinero, llamándome", contó.



Luego, de acuerdo al relato de ella, sacó su celular y le mostró fotos de su esposo, que también trabaja en el hotel. "Él agarró el celular de mi mano, empezó a mirar las fotos, y no quería devolverme el celular, y quedó así pasando y pasando las fotos", narró.



La mujer explicó que se fue del lugar hacia un bebedero, pero él la siguió: "Intentó agarrarme y llevarme al baño del gimnasio y yo le dije que no. Derramé toda el agua en el piso. Y el muchacho (del hotel) estaba mirando todo por cámaras. Él intentó otra vez agarrarme, me pasó su mano por la cola".



Después, contó, que él le dejó US$ 20 en el bolsillo del chaleco. "En el momento que estaba metiendo el dinero me agarró un seno, puso la mano, y ahí ellos vieron que yo estaba empujándolo", añadió.



Ahí fue cuando funcionarios del hotel llegaron al lugar a interceder en la situación. La mujer contó que el hombre le pidió disculpas, pero ya habían llamado a la policía y la denuncia ya estaba hecha.



El hombre estuvo detenido y tras pagar una fianza quedó liberado mientras continúa el proceso de la investigación.



La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por su parte, informó que fue "desvinculado de la delegación de Uruguay en la Copa América".