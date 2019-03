Müller y el retiro obligatorio de la Selección: "Más lo pienso y más me enfado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Sigo perplejo con la repentina decisión del técnico. No la entiendo para nada. Mats (Hummels), Jerome (Boateng) y yo estamos todavía en disposición de jugar al fútbol al más alto nivel. Cuanto más lo pienso, más me enfada la forma en la que esto se ha hecho". Thomas Müller, que se siente "totalmente estupefacto" y "enojado" por la decisión de Joachim Löw, publicó un video en su cuenta de Twitter en la que advierte que su carrera no ha acabado.

El anuncio de la selección germana de no llamar más al trío del Bayern de Múnich, que ganó el Mundial de 2014, pero cayó en la fase de grupos en Rusia 2018, no fue bien recibida por el delantero.

Müller, noveno máximo anotador de Alemania con 38 goles en 100 partidos, dijo en el video: "Mientras más lo pienso, más me enojo por cómo se ha dado esto".

"No entiendo por qué esta decisión debe ser definitiva. Estoy estupefacto. Un seleccionado debe tomar decisiones, no lo dudo, pero Mats, Jerome y yo aún somos capaces de jugar al fútbol a un gran nivel. Hemos logrado muchos éxitos durante muchos años", explicó.

También comentó que "poco después de conocer la decisión, leímos declaraciones preparadas por la DFB (Federación Alemana de Fútbol) y su presidente en los medios de comunicación. Para mí esa no es la forma correcta".

Pese a ello, asegura que "siempre estuve orgulloso de usar la camiseta de Alemania. Siempre lo di todo y fue una etapa increíble. Soy un luchador y ahora miraré hacia adelante. Esto no ha terminado", acabó.

Müller fue el máximo goleador de Alemania en la Copa Mundial 2014 en Brasil con cinco goles.