De mudarse ni le hablen

Los rumores del mercado Europeo son incesantes y muy ruidosos. La mayoría de las gestiones no llegan a prosperar, pero en casi todas siempre se produce algún contacto o movimiento que revela que la búsqueda de la negociación estuvo arriba de alguna mesa. Por estas horas, después de que Edinson Cavani dejara en claro que no quiere moverse de París, en Italia y en Inglaterra incluyen al delantero uruguayo en una operación que podría involucrar a tres equipos.



El diario deportivo Tuttosport afirmó que la Juventus pagaría 15 millones de euros por adelantado en un trato que aumentaría a 49 millones si la operación se hiciese definitiva por el delantero Álvaro Morata.



La salida del español del Chelsea implicaría una acción inmediata de los “Blues”, quienes tienen en la mira al “Matador” uruguayo.



Para el diario The Sun, este movimiento del mercado no es nada descabellado, dado que París Saint-Germain podría verse obligado a vender para cumplir con las reglas del Fair Play Financiero de la UEFA.



El monto de la transferencia, pese a la edad que tiene el delantero uruguayo (31 años) no sería un problema para el Chelsea, dado que se reconoce que Cavani es hoy uno de los atacantes más importantes de Europa.



Claro que el principal aspecto a sortear, más allá de los 60 millones de euros y monedas que deberían invertirse, para fichar al máximo artillero histórico del PSG, es la postura del propio jugador.



Después de la última contienda por la Ligue 1, el jugador que firmó para el PSG en 2013 fue tajante en cuanto a su posición: “Tengo contrato con el PSG y estoy muy bien aquí. A veces no solo depende del jugador, sino también desde dentro del club. Soy feliz aquí y espero seguir ganando cosas con este equipo”, dijo Cavani.



El hombre de los 115 festejos con la camiseta del equipo parisino sigue creyendo que es posible ir en la búsqueda de la Champions League, razón más que suficiente para no abandonar el barco.

Lo pagaron 64 millones: Edinson Cavani llegó al PSG procedente de Napoli italiano La transferencia se realizó por unos 64 millones de euros.



Una razón económica: Los 222 millones de euros por Neymar y los 180 millones por Kylian Mbappé podrían motivar la necesidad de vender a Cavani.