Los motivos del bajón aurinegro

El cachetazo de Torque le dio un golpe de realidad a un Peñarol que si bien venía consiguiendo los resultados, no mostraba el buen funcionamiento que lo llevó el año pasado a ser campeón uruguayo. Al menos no con la misma regularidad.



Esta última semana Peñarol dejó pasar la posibilidad de retomar la punta del Apertura, ganó tan solo un punto de los últimos seis y debe afrontar ahora el choque ante Atlético Tucumán con la imperiosa necesidad de sumar de a tres para no complicarse con la clasificación a los octavos de final.



¿Qué razones justifican esta bajada? En primer lugar, las lesiones. El aurinegro se quedó sin dos pilares de la última campaña: Walter Gargano, el jugador más parejo y que le daba un salto de calidad al equipo, y Lucas Viatri, la referencia de área. Además, ahora se sumó el desgarro del ecuatoriano Fidel Martínez, de buen arranque de temporada y que en los últimos partidos no mostró su mejor versión.



Segundo, el cansancio. La doble competencia y los viajes que además realizaron Guillermo Varela y Cristian Rodríguez con la selección, incidieron totalmente en el rendimiento de ambos en su regreso al equipo. “El plantel está cansado y nos cansó mucho el rival. Por eso hay que recuperarnos para retomar la forma y acumular ganas para poder lograr el triunfo el miércoles”, reconoció Marcelo Suárez, ayudante de Leonardo Ramos, tras la derrota del último fin de semana.



Tercero y último, los bajos rendimientos de algunos futbolistas. Guzmán Pereira alternó buenas y malas desde que tomó el lugar del “Mota”, Fabián Estoyanoff apareció en cuentagotas en este 2018 y “Maxi” Rodríguez no entró en juego con la misma asiduidad que en otros momentos. Peñarol necesita mucho más de ellos para volver a retomar rápidamente el nivel en un momento clave de la temporada.



Lo bueno para el aurinegro es que aún depende de sí mismo para revertir esta situación. Todavía está a tiempo de corregir. En 48 horas, tendrá una linda revancha para hacer olvidar la última semana. Como dijo Suárez el sábado: “A veces un buen cachetazo viene bien”.

Rojo vuelve al lateral... ¿Habrá más cambios?

Peñarol volvió ayer mismo a Los Aromos para encarar el choque ante Atlético Tucumán por la Copa Libertadores. El plantel entrenó a puertas cerradas y lo hará en la misma modalidad hoy y mañana. Fabricio Formiliano se movió de manera diferenciada por una contractura en el sóleo, pero su presencia no corre peligro. Pensando en el equipo del miércoles, está cantado el ingreso de Rodrigo Rojo en el lateral izquierdo. A Lucas Hernández aún le restan dos partidos de suspensión. Las dudas surgen de mitad de cancha hacia adelante. ¿Refuerza el mediocampo o sigue con el mismo planteo? Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Agustín Canobbio estarán desde el vamos. En ataque, Maximiliano Rodríguez ¿y...? Gabriel Fernández y Cristian Palacios pelean por un lugar.