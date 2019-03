¿Qué motivó la reserva de Giovanni González para la China Cup?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pocos minutos hubo de diferencia entre la sorpresa del jugador y del público en general. Prácticamente 30 minutos, según declaró el propio lateral, habían pasado del llamado de Mario Rebollo cuando en el Twitter oficial de la selección uruguaya aparecía un jugador distinto a los demás. Uno que no lucía la camiseta de Uruguay, sino que tenía puesta la de Peñarol, la que defiende fin de semana tras fin de semana y la que le valió estar dentro de esa lista: la de 27 jugadores reservados por Óscar Tabárez para la China Cup.

Fue una sorpresa pues pocos podrían esperarlo, no porque Giovanni González no lo mereciera -de hecho ha tenido un gran comienzo de 2019 con Peñarol- sino porque no se dilucidaba y menos aún teniendo en cuenta que por esa banda Tabárez tiene varios jugadores.

Mathías Suárez (que volvió a ser convocado tras la doble fecha FIFA ante Brasil y Francia), Martín Cáceres y Camilo Mayada son los tres jugadores que perfectamente pueden ocupar la banda derecha y con los que González deberá pelear un lugar entre los convocados finales, que estarán a disposición de Tabárez para jugar ante Uzbekistán el 22 de marzo y el 25 frente a China o Tailandia.

Hay que tener en cuenta que Giovanni puede ofrecer cosas muy interesantes al cuerpo técnico de la selección. Entre ellas, una que demostró mucho en los primeros juegos con Peñarol: la subida.

González mostró una gran resistencia física que le ha permitido destacarse tanto en la defensa como en el ataque y no en vano es el máximo asistidor que tienen los aurinegros en este Torneo Apertura, con dos: una para el gol de Gastón Rodríguez ante Defensor Sporting y otra para el tanto de Lucas Hernández en el 5-0 ante Rampla Juniors.

Y por otro lado se encuentra también la polifuncionalidad del nacido futbolísticamente en River Plate. Su posición natural es la de lateral derecho, pero también puede hacerlo como volante por esa zona e incluso como lateral por la banda izquierda.

“Es un sueño cumplido ya estar en la reserva, estoy loco de la vida”, contó Giovanni González en el programa Fútbol a lo Peñarol de radio 1010, y como para no estarlo, tras haber recibido una noticia que puede ser un antes y un después en la carrera de “Gio”.

Otra de las particularidades de la reserva de González es que podría hacer su estreno total con la camiseta de Uruguay ya que nunca vistió ni siquiera la de las selecciones juveniles lo que, entre otras cosas, provocó que cuando fuera anunciado en Twitter se convirtiera en el único jugador que aparece con la camiseta de su equipo.

Ahora la definición quedará en las manos del maestro y en los pies de Giovanni. Su rendimiento lo confirmará entre los convocados o le tocará esperar una nueva oportunidad, aunque las chances son buenas; mientras tanto González piensa en la competencia local.