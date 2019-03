Al “Mota” lo cuidan para Río

Peñarol se apronta para ser visitante mañana frente a Boston River en el Estadio Centenario por la séptima fecha del Torneo Apertura y Walter Gargano se mantendrá al margen.

El “Mota” sigue recuperándose de una distensión en el posterior y no será tenido en cuenta por Diego López, ya que el objetivo es no arriesgar a ningún jugador debido a que mañana el equipo aurinegro comenzará una nueva seguidilla de cinco partidos en 15 días entre torneo local y Copa Libertadores.

En tal sentido, el objetivo de la sanidad y el cuerpo técnico de Peñarol es que Gargano pueda llegar en óptimas condiciones al encuentro del próximo miércoles frente a Flamengo por la Libertadores en Río de Janeiro.

Teniendo en cuenta que el volante no juega desde la cuarta fecha, cuando salió sentido tras lesionarse en pleno partido ante Liverpool en el Campeón del Siglo, las baterías apuntan a que el “Mota” pueda estar a la orden en Maracaná, en uno de los duelos más complicados que tendrá el aurinegro en el Grupo 4 del torneo continental.

Si todo sale bien y Gargano se recupera para poder estar ante Flamengo, Diego López podría por fin contar con su doble cinco predilecto que conforman el “Mota” y Guzmán Pereira, quien ya superó un desgarro.

ORO Y CARBÓN

El equipo tendrá algunos regresos

Si bien todavía no está confirmado, el equipo de Peñarol tendrá varios cambios para enfrentar a Boston River mañana, ya que Diego López podrá contar con Giovanni González y Brian Rodríguez, quienes viajaron con la selección mayor y Sub 20, respectivamente. Además, se espera por la recuperación de Fabricio Formiliano. Quien no estará será Gabriel Fernández.