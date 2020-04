"Morro" García: "Voy a volver vigente a Nacional para tapar la última imagen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estoy cómodo, decidí más estar con la paz mental, estar tranquilo, uno está feliz, puedo ir a trabajar y estar contento, prioricé eso, no me arrepiento, en algún momento me voy a ir de Godoy Cruz. Prioricé estar feliz que lo otro", dijo Santiago García en el programa Último al Arco, de la Sport 890.

El "Morro" es el capitán del equipo de Mendoza, institución en la que está desde 2016 después de haber defendido a River Plate uruguayo. Es el principal referente de Godoy Cruz.

Sobre si es probable que García pueda regresar a corto plazo al fútbol uruguayo para jugar en Nacional, el "Morro" dijo que "no sé si es inviable, es raro que Godoy Cruz me deje ir, no me voy a ir en préstamo porque no quieren, me voy a ir en una venta, que es lo que está estipulado. Charlo todos los periodos de pases con Nacional, saben de mi deseo, me conocen bien, por algún motivo u otro no se ha podido dar, es una de las prioridades que tengo en mi carrera, cambiar la última imagen que dejé".

Respecto a si estuvo cerca en el último período de pases, el "Morro" afirmó que "hablé con Gustavo (Munúa), con Balbi... Pero la situación económica del país no está fácil. El deseo de las dos partes de estar, falta que se concrete el momento".

"Soy hincha de Nacional, mi último pasaje no fue bueno, pretendo llegar a Nacional y volver a sentirme como la primera etapa, ganando cosas, siendo goleador, volver en forma, vigente, para poder ayudar a Nacional y salir campeón. Todo puede pasar, más con toda esta situación, voy a volver vigente para tapar la última imagen que dejé. Puede ser a los 31, cómo no. Uno también tiene familia y tiene que facturar, sería incapaz de robarle plata a Nacional, la parte económica hace que uno tome otro tipo de decisiones, para poder cumplir los sueños", agregó haciendo alusión al pasaje por los tricolores en la temporada 2013-2014, donde jugó 18 partidos e hizo solamente un gol.

Su opinión sobre Miguel Jacquet "En Nacional le va a ir bien" Antes de llegar a Nacional, el paraguayo Miguel Jacquet jugó un semestre en Godoy Cruz de Mendoza y fue compañero del "Morro", a quien llamaron desde los tricolores para pedirle referencias.



"Me llamaron para pedirme una opinión desde la parte humana más que nada. Les dije la verdad, ellos después tomaron la decisión que quisieron y lo contrataron. Yo le di las referencias que me parecían, siempre lo digo... Peco por ser demasiado honesto", contó.



García agregó que "les dije que era un central aguerrido, en el juego aéreo es bueno, como le dije al 'paragua' y a Gustavo (Munúa), no es Piqué pero no es rústico. Soy objetivo, es un central que no te va a dejar a gamba, fui muy objetivo y se lo dije al paragua, él ya sabia lo que yo pienso de él, compartí la última etapa antes de llegar a Nacional".



El delantero también comentó sobre sus actuaciones en Nacional que "el primero (la final de la Supercopa de Uruguay contra Liverpool) le costó, estaba inactivo, no sé si un mes en Paraguay, le tocó entrar y jugar. Después con Wanderers lo vi bien, fue un partido raro. Se tiene que adaptar al Uruguay, al mundo Nacional, le tocó debutar en una final. Le falta adaptarse un poco más. En Nacional le va a ir bien".

El "Morro" se enteró por el programa que se suprimieron los descensos en Argentina por dos años: "Es difícil armar una opinión, acá se han cambiado mucho los torneos, hay que ver cómo se va a armar todo, el tema de los promedios… A nosotros nos viene bien, porque nos habíamos empezado a comprometer con el descenso".