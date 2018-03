El "Morro" no para de anotar

#SuperligaxFOX | Revive los goles de la victoria de Godoy Cruz sobre Belgrano. pic.twitter.com/QJBlktCgIj — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de febrero de 2018

Godoy Cruz se impuso como local 2-1 ante Belgrano por la fecha 15 de la Superliga y continúa su racha positiva desde la reanudación del campeonato. Los dirigidos por Diego Davobea acumulan un empate (0-0 con Patronato) y dos triunfos (1-0 a Chacarita y 4-1 vs. Lanús) con los que alcanzó la cuarta posición en la tabla con 27 puntos.



Por su parte, Belgrano sigue prendido en el pelotón de arriba con 24 puntos, y si bien no pudo imponer su juego en su visita a Mendoza, el equipo de Pablo Lavallén continúa en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.



La nota destacada del juego la volvió a realizar el "Morro" García que sumó un nuevo gol a su cuenta y con el mismo Godoy Cruz se llevó el triunfo frente al "Pirata" Cordobés.



En el elenco mendocino ingresó Felipe Rodríguez mientras que Diego Riolfo no fue convocado. En la visita fueron titulares Santiago Martínez y Jonathan Ramis.