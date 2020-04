Moratti avisó que "nada será como antes" y que el fichaje de Messi será posible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Massimo Moratti, expresidente del Inter, aseguró que una vez superada la pandemia del coronavirus, "nada será como antes", avisó que "pasarán cosas raras" y entre ellas podría darse la transferencia de Lionel Messi al Inter de Milán. En diálogo con el programa Radio Anch'io Sport de RAI 1 reconoció que "los propietarios se están esforzando para que vaya al Inter".

Después de señalar que la gran mayoría de manera equivocada procura insistir "en la normalidad y en el hecho de tener que terminar la temporada", Moratti subrayó que se desconoce que "la normalidad ya no está allí, tenemos que tener en cuenta que tal vez todo ha cambiado. Debe haber reglas diferentes, allí puedes confiar en viejas reglas, tienes que tener la imaginación y el coraje de tener nuevas reglas ".

El ex presidente del Inter se preguntó "cuán obligatorio es tener en cuenta este campeonato. Se han hecho esfuerzos, lo entiendo, pero para terminar este torneo tenemos que hacer sacrificios, asumir riesgos considerables".

Según Moratti la transferencia de Leo Messi ya "no es un sueño prohibido en absoluto. Tal vez no fue incluso antes de esta desgracia y creo que hay un esfuerzo por parte de la propiedad para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual podría cambiar este objetivo para bien o para mal, pero todo se ha aclarado. Creo que hay una posibilidad de ver cosas bastante extrañas al final de la temporada".