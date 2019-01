Mora se retiró como el uruguayo con más títulos en River Plate

Olé, olé, olé... Moraaa, Moraaa! El grito que comenzó de unos pocos se replicó en todo el Estadio Monumental el 3 de febrero de 2018 cuando luego de casi nueve meses Rodrigo Mora volvió a pisar el césped del estadio millonario en el duelo de River Plate frente a Olimpo.

Si los hinchas lo querían cuando inflaba las redes en el fútbol argentino y en la Copa Libertadores, le tomaron un cariño especial mientras superaba el infarto que sufrió en el fémur y que lo obligó a estar mucho tiempo fuera del campo.

Lo apoyaron y en cada publicación del “Pulga” en redes sociales en la que se lo veía con ganas de volver, recibía miles de comentarios de los hinchas ilusionados.

Lo hizo. Volvió, al menos por un tiempo y se sacó las ganas de levantar la Copa Libertadores más importante de la historia de River Plate. La obtenida en 2018 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu. Una copa que agrandaba aún más su palmarés y que lo confirmaba, todavía más, como el uruguayo con más títulos de la historia de River Plate.

Nadie va a negar que jugadores como Enzo Francescoli, Antonio Alzamendi o Walter Gómez hicieron historia propia en el club de la vecina orilla y tampoco que el “Enzo” es uno de los ídolos millonarios, pero lo cierto es que en materia de títulos Rodrigo Mora los supera con un amplio márgen.

El riverense, con la última Copa Libertadores, alcanzó su noveno título con River Plate y en un hecho que marcó una curiosidad en la era Gallardo, Mora tiene más trofeos internacionales que locales con la camiseta de la banda. Ganó la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Recopa Sudamericana de 2015 y 2016 y la Suruga Bank de 2015.

En lo local, se quedó con la espina de lograr el título de la Superliga, aunque cosechó en las temporadas 2015/16 y 2016/17 la Copa Argentina y en 2018 la Supercopa Argentina.

Por su parte, Enzo Francescoli acumuló siete títulos con la camiseta de River Plate (una Copa Libertadores, una Supercopa Sudamericana, un Torneo de Primera División, un Clausura y dos Apertura). Antonio Alzamendi sumó cuatro trofeos: un Torneo de Primera División, una Copa Libertadores, una Copa Intercontiental y una Interamericana mientras se calzó la camiseta del conjunto millonario, al tiempo que Walter Gómez sumó tres Torneos de Primera División.

En materia de goleo, la historia es distinta. Esa estadística sí es liderada por Francescoli entres los uruguayos. El “Príncipe” marcó 136 goles durante su estadía en River Plate y por detrás de él aparecen: Walter Gómez con 73 tantos, Antonio Alzamendi con 43 goles y Rodrigo Mora con 41 anotaciones.

Lo que está claro es que seguramente ni el propio Mora se imaginó que se iba a ir de River Plate de esta manera; por una lesión que no le permitió jugar más al fútbol, pero también con un cariño inmenso de los hinchas, convertido en una pieza importante en la historia del club y en el uruguayo con más títulos de uno de los grandes de América.

A los 31 años, Mora tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. No dudó, como tampoco lo hacía dentro de la cancha y se retiró en forma inesperada, aunque por la puerta grande.



¿Qué fue lo sufrido por Rodrigo Mora?

Suena doloroso y lo confirmó el propio Rodrigo Mora cada vez que brindaba una entrevista y debiendo tomar la decisión de dejar el fútbol. La forma sencilla de decirlo es una lesión de cadera, pero realmente lo que sufrió el uruguayo fue una “necrosis aséptica en la cabeza del fémur”.

Cuando se habla de ese tipo de lesión se hace referencia a “una necrosis que se genera en la cabeza del fémur por una privación del flujo sanguíneo y que terminó provocando el infarto del mismo”, según explicó en su momento Pedro Hansing, médico de River Plate.

De hecho, el estado de Mora era tan delicado y se había convertido tan reservado que se había filtrado una supuesta versión de que sufría cáncer en los huesos, que rotundamente fue rechazada y desestimada.

Una particularidad que planteó el propio Hansing es que reconoció que esa lesión era muy poco usual entre deportistas de alto rendimiento. De todas maneras, en Uruguay hubo un caso que no fue igual, pero que sí fue similar.

El mismo fue el que sufrió Fernando Picún que en 2001 se fracturó la tibia jugando en Danubio. Según una nota realizada con el exjugador por Montevideo Portal, Picún sufrió un “síndrome compartimental”, donde el hematoma producido por la fractura no se diluye y lleva a la necrotización, en este caso en los músculos.

Para Mora no fue el músculo, pero sí parte del hueso y fue lo que terminó provocando que con solo 31 años el futbolista uruguayo tuviera que tomar la decisión de abandonar la actividad deportiva profesional.

“El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que no tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera. Sé que vienen momentos complicados, con muchas decisiones por tomar, pero hoy solo quiero agradecer a todos”, expresó Mora en sus redes sociales tras anunciar el retiro.



Siete equipos y cuatro países.

Juventud de Las Piedras Temporada: 2007 Partidos: 27 Goles 7

Defensor Sporting Temporada: 2008/09 hasta 2010/11 Partidos: 63 Goles: 22

Cerro Temporada: 2010 Partidos: 18 Goles: 10

Benfica Temporada: 2011 Partidos: 3 Goles: 0

Peñarol Temporada: 2012 Partidos: 21 Goles: 11

Universidad de Chile Temporada: 2014 Partidos: 17 Goles: 2