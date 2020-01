Montevideo City Torque: una nueva imagen, los mismos ideales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 12 de octubre de 2008 en Uruguay el Club Atlético Torque jugaba su primer partido oficial en un campeonato de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). A la vez, en Inglaterra el Manchester City vivía sus primeros días luego de ser adquirido por un grupo inversor de Emiratos Árabes Unidos, con el jeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, miembro de la familia real, como principal accionista.

Hace dos días Torque cambió de nombre. Dejó atrás el “Club Atlético Torque” para comenzar a ser “Montevideo City Torque”, un paso de integración hacia el Grupo City que comenzó su existencia en ese 2008, cuando nacía Torque y el club de Manchester cambiaba de dueño, aunque se hizo oficial con la fundación del City Football Group en 2014.

Un hombre clave en ese inicio fue el catalán Ferrán Soriano, quien venía de ser director general del Barcelona y llevó adelante las ideas de globalización de la marca City.



La nueva imagen va de la mano con la unificación de características que ha hecho el grupo con sus equipos, que ahora son ocho: Manchester City de Inglaterra, Girona de España, Melbourne City de Australia, New York City de Estados Unidos, Yokohama Marinos de Japón, Sichuan Jiuniu de China, Mumbai City de India y Montevideo City Torque de Uruguay.

Por otra parte, en la presentación realizada el miércoles en Kibón también fue anunciado el proyecto de un complejo deportivo que utilizarán los juveniles y el primer equipo y que tendrá similares características al de New York City de Estados Unidos. Además, será uno de los más avanzados de Sudamérica y la construcción comenzará este año, según informaron en la presentación del proyecto.

Es una etapa crucial para el club, que tendrá la vuelta del equipo principal a Primera División. Se trata de su segunda participación en la máxima categoría, luego de debutar en 2017. En 2019 ganó el Campeonato Uruguayo de Segunda División, por lo que se ganó el derecho de jugar en Primera y de disputar desde agosto la Copa Uruguay.

Además de tener características similares en nombre y escudo, Montevideo City Torque y el resto de los equipos del Grupo City coinciden en el estilo de juego que pregonan desde la dirección del grupo. De esa forma fue la contratación de Pep Guardiola para Manchester City en 2016 y la de Pablo Marini para Torque en 2018, ratificándolo en el cargo pese al descenso.

En 2020 aparecerá en Primera un nuevo Torque, con la misma ambición de formar jugadores pero con una nueva imagen, la de Montevideo City Torque.

El antes y el después del logo

Los escudos de Torque: Club Atlético y Montevideo City.

Para el cambio de escudo el Grupo City se encargó de ser representativo. El sol está inspirado en el Sol de Mayo del Pabellón Nacional, las olas son por el Río de la Plata y son cuatro por las cuatro franjas azules de la bandera uruguaya. Además, la rueda giratoria en el centro del sol por el efecto torque. Se respetan los colores originales del Club Atlético Torque y agrega el anillo característico del City Football Group.

Fundación propia

Diego Gigliani explicó la creación de una fundación en relación con el club que actuará en Uruguay. En otros equipos del Grupo City ya existe y se trata de ayudar de forma directa o indirecta colaborando con otras fundaciones existentes. Un ejemplo es diseñar y enseñar hábitos saludables.



gIGLIANI

“Queremos que todos se sientan más City”.



El director general de los clubes emergentes del Grupo City, entre ellos Torque, habló de la nueva imagen del club, el momento en el que está el equipo y la unificación de ideas con el resto de las instituciones. Además, confirmó dónde será el complejo deportivo y tendrán equipo femenino.

Diego Gigliani, director general de clubes emergentes del Grupo City. Foto: Marcelo Bonjour

-¿A qué se debe este cambio de imagen?



-Por las ganas de hacer tres cosas. Primero, reforzar un vínculo geográfica con la zona en la cual jugamos, más que nada por un tema de pertenencia de la comunidad. Lo segundo es ese sentido de pertenencia al Grupo City, es uno de los aspectos diferenciales y queremos que todos se sientan más City. Lo último es mantener los aspectos de identidad y de los orígenes del club.

-¿Por qué en este momento?



-Ha sido un proceso de ir creciendo en etapas desde llegar acá. Siempre que hacemos todo es de forma experimental. De ese modo no queríamos hacer grandes cambios, pero cuanto más estuvimos, más conocimos el mercado, más conocimos el tejido futbolístico del país y más nos dimos cuenta que podía ser una oportunidad para el club. Llevamos el último año hablando si estábamos de acuerdo y cómo lo implicábamos. Si eso coincidía con un ascenso, mejor porque todo encaja. Lo que ayudó mucho también fue, una vez que nos convencimos aquí y convencimos a Manchester, es que valía hacer una inversión en una estructura física y en una fundación.

-La nueva imagen, ¿va de la mano con un eje del Grupo City como es el estilo de juego?



-Tenemos ocho clubes de fútbol y no decidimos centralmente para todos, les damos mucha autonomía a cada uno. Por eso no hay una regla que todos tienen que llamarse City, jugar de azul y tener un logo redondo, hay algunos que lo tienen y otros que no. Se toma la decisión club por club. Quizás un club en un momento no, pero en otro sí. Escuchamos las necesidades de cada club y nos aseguramos que se cumplan ciertos criterios. En este caso se ha dado la situación. Desde el punto de vista del estilo de juego, sí queremos que sea una identidad para todos los clubes. Queremos llegar al beneficio en cuanto a la metodología, jugadores que entrenan de esa manera y lo sigan haciendo si van a otro club, hay muchas razones. En Uruguay ha funcionado muy bien. También tuvimos el descenso, pero es muy difícil cuando ponés tres objetivos que son seguir en la “A”, jugar con jugadores jóvenes y jugar con este estilo. Llegan momentos de tensiones y tenés que decidir cuál va primero.

-¿Se han encontrado con alguna dificultar con aplicar el estilo de juego?



-Dificultades hay en todo. La cuestión es cómo las vamos superando con soluciones. Por supuesto, el jugador que no está acostumbrado a jugar de esa manera tarda tiempo en acostumbrarse. Nos pasó en Manchester. Vino Pep Guardiola, el primer año salimos terceros y sobre la hora clasificamos a la Champions. Aquí lo mismo nos pasó con Marini.

-¿Cómo va a ser el complejo deportivo?



-Hemos dado pocos detalles. Podemos confirmar que compramos terreno en el este de Montevideo, más cerca de donde entrenan nuestras formativas que nuestro primer equipo. Va a haber múltiples canchas donde van a entrenar tanto el primer equipo como formativas y van a ser nuestras oficinas de trabajo. Es una forma de trabajar igual que en Manchester. Creo que genera ese sentimiento de colectivo, de equipo para que toda la estructura de administración, los juveniles y su familia se sientan parte.

-¿Van a tener equipo femenino como tienen en otros países?



-Estamos en discusiones avanzadas con una institución para afiliarnos. Vamos a empezar caminando, ver cómo funciona. Hoy por hoy lo único que hay son discusiones que esperemos que terminen y se pueda anunciar.