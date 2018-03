El "Mono" fue más "Bicho"

Rentistas y Miramar Misiones disputaron uno de los mejores encuentros del campeonato de la Segunda División Profesional, premiando al público presente en el Parque Palermo.



El cotejo, finalizado 1-1, se desarrolló con dos disposiciones tácticas muy disímiles entre sí; Rentistas ofendiendo en bloque y buscando quebrar a su rival por arriba y Miramar Misiones con una correcta ocupación de sus futbolistas y un pasaje a gran velocidad de defensa a ataque que le posibilitó tener no menos de seis situaciones para anotar.



Los primeros 20 minutos fueron de dominio del “bicho colorado” con un buen trabajo de Gastón Palacios en ofensiva y Rodrigo Sebastián Vázquez que no sólo se prodigaba en la mitad de la cancha para poder obtener el balón, sino que también era el abastecedor de los delanteros locales.



Por el lado “cebrita”, Fabricio Fernández era la manija constante de fútbol y de sus pies salían los mejores momentos de Miramar Misiones en menor cantidad de llegadas que su rival, pero siempre con más peligro.



Sobre los 27 minutos, luego de un quite de Jonathan Ríos en la mitad del campo y la recepción de Joel Pías, el juvenil observó adelantando a Bernardo Long y lanzó el balón por encima de éste, teniendo el arquero que exigirse con mano cambiada para evitar el tanto de apertura.



Cuando el primer tiempo llegaba al final, apareció primero el golazo de tiro libre de Jonathan Ríos de más de 25 metros y dos minutos después para no ser menos y nuevamente a través de una falta directa, Gastón Palacios venció a Ottamendi para llegar al vestuario en “tablas”.



El segundo tiempo fue a toda orquesta, con un mejor comienzo de Rentistas con dos chances claras desperdiciadas por Fernando Olivera y posteriormente por Federico Pintos, pero un “cebrita” que siempre que pudo expuso un contragolpe veloz con llegada de varios de sus exponentes, pero los mismos no supieron culminar acertadamente dichas oportunidades.



Llegando a los 66 minutos de juego y a la salida de un tiro de esquina, con la complicidad de la zona defensiva locataria, Carlos Pimienta apareció absolutamente solo, pero su definición no fue acertada y el balón se estrelló en el palo



En esa misma jugada regresando el esférico al borde del área apareció Matías Goyeni, que con un gran zapatazo careció de la suerte necesaria para convertirlo en gol, pues dio en el travesaño.



Los últimos minutos tuvieron a Rentistas con un juego más colectivo especialmente por las bandas, arrinconando a su rival en su zona defensiva, pero un gran trabajo de Santiago Mastrángelo y Carlos Pimienta terminaron por quitar las ilusiones de los “bichos colorados” de llevarse las tres unidades.

El resto.

Cerro Largo igualó 0 a 0 con Plaza en un encuentro donde los arachanes merecieron la victoria pero no lograron vencer la fortaleza defensiva de su rival. Boris Barone tuvo dos posibilidades de anotar al final de cada tiempo, pero entre Guirín la primera y Kidd sobre la raya la segunda dejaron sin los tres puntos al equipo de Danielo Núñez.



Juventud continúa como líder del torneo derrotando claramente a Albion 3 a 0 otra vez con buena actuación de Diego García. Sud América obtuvo una trabajosa victoria de atrás 3 a 1 frente a Cerrito en el Maracaná en los principales resultados de la fecha.