El “Moneda” es viejo conocido del “Toro”

Gastón Rodríguez, el “Moneda”, se recuperó justo a tiempo de su lesión de meniscos (fue intervenido en septiembre), antes de que Guillermo Reyes, el arquero titular violeta, se rompiera el tendón de Aquiles en el partido frente a Liverpool.



No es la primera vez que el “Moneda” debe sustituir a Reyes y lo ha hecho de buena forma. En la última fecha del Clausura defenderá el arco de Defensor Sporting frente a Peñarol, el reciente campeón del torneo.



“Estamos motivados y con muchas ganas. Nos jugamos mucho porque nuestro gran objetivo es la Libertadores. Va a estar lindo”, dijo el arquero violeta, que ayer por la tarde acababa de llegar a la casa paterna en Solymar donde se crió. Y visitar el lugar donde pasó su niñez siempre lo hace feliz.



“Peñarol viene de ser campeón, viene agrandado, pero nosotros estamos bien. Y ojo que a veces un equipo que fue campeón se descansa y eso le puede costar caro. Además, a esta altura nos ganamos el respeto. Y jugamos en nuestra casa, algo que tenemos que aprovechar. Estamos bien”, insistió.



El arquero se crió en el club y fue compañero de generación del “Toro” Gabriel Fernández, quien también se formó en tiendas del Parque Rodó. “Con el ‘Toro’ fuimos compañeros. Lo conozco bien”, dijo quien sabe que el juego aéreo es uno de los fuertes del equipo de Diego López y piensa más que nada en Viatri.



Los dirigidos por Eduardo Acevedo, que no estará en el banco porque fue expulsado ante Boston River, tampoco podrán contar con el capitán Mathías Cardacio, quien también vio la roja. “El ‘Bocha’ es muy importante para nosotros, por algo es el capitán. Pero tenemos buenos valores que ya supieron jugar y estar a la altura”, afirmó. Y aunque no lo nombró seguramente, se refería a Ramiro Cristóbal, quien ocupará el lugar de Cardacio.



El “Moneda” es consciente que en la presente temporada no pudieron repetir lo del 2017, año en el que ganaron el Apertura y definieron los otros dos torneos y el Campeonato Uruguayo. Pero sabe que salvo en el suyo, perdieron jugadores en todos los puestos.



“Por suerte, en Defensor mirás para abajo y siempre hay jugadores a los que recurrir. Como está pasando ahora con Ignacio Laquintana”, dijo a propósito del juvenil que tiene chances de ser titular el domingo ante los carboneros.