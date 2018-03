En cualquier momento a “Tito” Formiliano lo prueban como “9” 

Leonardo Ramos lo pidió cuando recién asumió a principios de 2017, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Volvió a insistir con su contratación a mitad de año y ahí sí los dirigentes pudieron cumplir con su solicitud. Lo conocía de Danubio y sabía lo que podía darle: solvencia a la defensa, presencia física y también la posibilidad de moverse como volante central.



Lo que tal vez no imaginó el entrenador es el protagonismo que el “Tito” iba a tener en el área contraria. Con la camiseta aurinegra, ya alcanzó la misma cifra de goles que en toda su carrera.



En el Uruguayo pasado, festejó contra Defensor Sporting y Fénix y en este certamen ya lo hizo el miércoles pasado ante Cerro y ayer frente a Atenas de San Carlos.



Fueron todos de cabeza, demostrando que el juego aéreo es una de sus principales virtudes, y para sumar de a tres.



Como si fuera poco, vale recordar que también se dio el gusto de festejar en la Supercopa Uruguaya ante Nacional, aunque en esa oportunidad apareció en el rol de pescador tras aprovechar un rebote.



En cualquier momento, si sigue así, al “Tito” capaz que lo prueban de “9”. Puede parecer un chiste, pero en un partido donde Peñarol tenga que salir a buscar el resultado en los últimos minutos, no sería nada alocado verlo en el área contraria recibiendo los centros de sus compañeros. Olfato goleador ya demostró que tiene de sobra.