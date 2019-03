Molestia y rechazo a declaraciones de Óscar Curutchet sobre filiación política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nada bien cayeron en Peñarol las declaraciones hechas por Óscar Curutchet, uno de los tres candidatos a la presidencia de la AUF, acerca de que la razón por la cual los aurinegros no apoyarían su postulación es por pertenecer al Frente Amplio.

“Hay entreveros político-partidarios. Creo que Peñarol no me votaría por ser del Frente Amplio”, sostuvo Curutchet en declaraciones al programa Las Voces del Fútbol (AM 1010), lo cual generó malestar en tiendas carboneras.

“Rechazamos enfáticamente esas manifestaciones. Para nosotros el hecho de tener identificación política no es mérito ni demérito, porque entendemos que trabajar políticamente no impide ni proscribe a una persona para ser candidato a la AUF, aunque tampoco amerita querer hacer una carrera política dentro de la AUF”, expresó Gastón Tealdi, delegado de Peñarol, consultado por Ovación sobre si efectivamente era ese el motivo.

El dirigente carbonero sostiene que “lo fundamental es evaluar la gestión, la capacidad administrativa de los candidatos y cómo van a enfocar los problemas que atañen a la AUF, como aumentar los ingresos y bajar los costos de los espectáculos; cómo van a trabajar en la revisión de los contratos por los derechos de televisión, que son los temas importantes a debatir”. Tealdi entiende que Curutchet “con esto busca sacar del centro del debate las cosas inherentes a la AUF, algo totalmente alejado a las intenciones de Peñarol”.

Para ejemplificar que la identificación política de Curutchet no tiene nada que ver, Tealdi recordó que fue Peñarol quien “propuso a Jorge Casales en su momento como presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División y es del Frente Amplio. De hecho, el presidente Jorge Barrera había planteado la candidatura de Fernando Nopitsch a la presidencia del a AUF, que es el jefe de Curutchet en la intendencia”.

El delegado aurinegro confesó no tener “ni idea de la filiación política de (Carlos) Ham y de (Ignacio) Alonso (los otros dos candidatos), porque no podemos distraer la atención del debate de lo que realmente importa. Por eso lo que cree Curutchet está muy alejado de la posición de Peñarol”.

Tealdi informó que este viernes Peñarol recibirá a Alonso y a Ham y el lunes se va a reunirs con Curutchet “porque la comisión que se formó con Rodolfo Catino, Marcelo Areco, Ignacio Ruglio y los tres delegados Juan Antonio Rodríguez, Gonzalo Moratorio y yo quiere discutir estos temas que realmente importan y que son la base para poder evaluar las candidaturas. Luego el consejo directivo resolverá y allí hay de diferentes filiaciones políticas”.