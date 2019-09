La molestia de Peñarol con la Mesa Ejecutiva porque el partido con Juventud se cruza con la 5k

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol celebrará el 28 de septiembre un nuevo aniversario y de cara a los festejos por los 128 años de vida, la carrera de 5K ya se transformó en uno de los puntos más altos del cumpleaños carbonero.

Tal como suele suceder con este tipo de eventos, los organizadores deben confirmar la fecha con muchos meses de anticipación para luego conseguir los permisos de la Intendencia de Montevideo en este caso para poder llevar a cabo la carrera que implica cortes de calle y señalización por parte de la división tránsito.

Eso ya estaba resuelto por Peñarol, pero el club le manifestó a la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mediante una carta firmada por su delegado Gonzalo Moratorio el pedido para no jugar el próximo sábado ya que se iba a celebrar la 5K Peñarol.

“El 6 de agosto presentamos una carta ante la Mesa Ejecutiva manifestando que como el sábado 21 de septiembre íbamos a tener la carrera de 5K, no queríamos que nos fijaran partido de fútbol ya que es un evento importante en el marco de la celebración del aniversario del club”, le contó a Ovación Gonzalo Moratorio, delegado institucional de Peñarol.

En ese entonces se estaba disputando el Torneo Intermedio pero desde Peñarol no se tenía conocimiento aún, desde la AUF tampoco, qué fecha iba a ser la que se disputara el 21 de septiembre. “Por el calendario sabíamos que podía ser la tercera como lo va a ser o también la segunda si no había fútbol entre semana”, dijo Moratorio, agregando que “esa igual no era la esencia de nuestro pedido porque nosotros pretendíamos no jugar el sábado porque tenemos la carrera”.

El delegado contó además que “no había ningún otro pedido de un club solicitando cambios de fecha o planteando circunstancias para modificar sus fechas de partidos, pero desde la Mesa Ejecutiva primero nos dijeron que la televisión no acepta que los dos grandes jueguen el domingo. Entonces planteamos que Nacional jugara el sábado y Peñarol el domingo, pero nos negaron eso porque Nacional va a jugar este jueves y luego debería hacerlo el domingo”.

“El tema se manejó mal desde el principio por parte de la Mesa Ejecutiva y no estoy diciendo con esto que haya una mala intención ni nada por el estilo, pero nos molesta mucho porque nosotros presentamos una carta el 6 de agosto, fue un error grande de logística y no pusieron mucho interés”, explicó Moratorio.

¿Qué va a hacer Peñarol?



Con la confirmación del partido frente a Juventud el sábado a la hora 16:00 en el Parque Artigas de Las Piedras, Peñarol ahora deberá buscar un cambio de horario para la carrera de 5K.

“Tenemos que hacer malabares ahora para poder cambiar el horario de la carrera, algo que no será nada fácil porque ya hay muchas cosas confirmadas y quizá no se puedan cambiar, pero vamos a hacer todo lo posible porque queremos que nadie se pierda la carrera ni el partido con Juventud”, explicó Gonzalo Moratorio.

La idea es que la 5K Peñarol se pueda llevar a cabo a las 12:00 o 13:00, dependiendo del tema de logística y organización, para que los participantes luego tengan la posibilidad o de poder ir a Las Piedras o ver el encuentro en sus hogares.

“Así como quedaron las cosas los dos eventos nos van a sacar gente, porque es muy difícil que todos puedan ir a correr y luego a ver un partido de fútbol, pero desde el club vamos a intentar adelantar el horario de la carrera”, cerró diciendo Moratorio.