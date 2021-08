La molestia de Nacional por el penal no sancionado ante Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional publicó un tuit en su cuenta oficial haciendo referencia al penal que el juez Andrés Cunha no cobró a su favor, luego de que Emiliano García, jugador de Liverpool, tocase dos veces la pelota con la mano en el área.

El suceso se dio en el último minuto del primer tiempo en el Gran Parque Central y el tricolor no perdió la oportunidad de traer a conversación en la redes lo que había sucedido.



Teniendo en cuenta que no hay presencia de VAR en este partido, aunque Gonzalo Bergessio protestó la incidencia, no se pudo chequear la acción en la que el futbolista negriazul tocó en dos oportunidades la pelota con la mano.

No faltó la polémica.

¿Mano en el area de Liverpool? pic.twitter.com/OYbZHUitF8 — Nacional (@Nacional) August 15, 2021

La cuenta de Nacional publicó las imágenes en las que se observa las dos veces que García tocó la pelota con la mano.



El penal que pidió enfáticamente Bergessio y también gran parte de sus compañeros se dio cuando el compromiso estaba 1-0 a favor de los tricolores.