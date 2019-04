Moise Kean, la joya de Juventus que "no podía nacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cinco goles en los últimos cinco partidos. Dos con la selección de Italia y tres con la Juventus. Moise Kean es la gran joya que tiene la Vecchia Signora en este momento y con solo 19 años vive su mejor momento y los hinchas lo disfrutan, aunque no todo fue sencillo para el italiano de origen marfileño.

Su madre Isabelle llegó desde Costa de Marfil a Italia en 1990 y tres años más tarde tuvo a su primer hijo: Giovanni. Allí, fue que la vida de Isabelle dio un vuelco porque los médicos le aseguraron que no iba a poder tener más hijos.

Pero para ella existieron los milagros y así fue como Moise terminó naciendo siete años más tarde. "Su nacimiento fue un milagro. Los doctores me dijeron que no podía tener más hijos, lloré y recé. Giovanni también me pidió un hermanito. Una noche soñé con Moise, él vino a ayudarme y a los cuatro meses estaba otra vez embarazada", le contó Isabelle a TuttoSport.

Al poco tiempo, Isabelle se separó de su esposo y junto a Giovanni y Moise se marcharon a la ciudad italiana de Asti, donde las cosas no fueron sencillas. "Fui a las monjas, que me dieron de comer. Luego hice un curso como enfermera general y durante 15 años trabajé en una comunidad de rehabilitación. No fue fácil, pero el éxito de Moise me recompensa por todos los sacrificios", agregó.

De todas maneras, todo el esfuerzo tuvo su recompensa cuando Moise se empezó a destacar y con 17 años hizo su debut en la Juventus. "Me llamó a las cinco y media de la mañana, iba a trabajar en Nizza Monferrato. Me asusté, pensé que algo le había pasado. En lugar de eso, me dijo 'mamá, hay una sorpresa para ti', yo respondí: 'No me digas que no firmaste con la Juventus'. Y él me contestó: "No mamá, firmé y ya no trabajas más, Vienes a vivir a Turín conmigo", manifestó su madre.

Para finalizar, Isabelle sentenció: "Ver en este momento a Moise es una gran satisfacción sobre todo porque nunca hubiera imaginado esto, especialmente pensando de dónde venimos".