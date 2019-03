Moise Kean, la joven estrella que la "Juve" casi pierde por culpa de un tractor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los 19 años, aunque todavía tenga el tiempo para seguir creciendo, Moise Kean se ha convertido en un suceso deportivo en Italia. La joven joya de la Juventus se adueñó de las portadas de los diarios deportivos gracias a la explosión internacional que logró con la victoria de la Azzurra ante Finlandia en partido de clasificación para la Eurocopa 2020.

El chico que tiene contrato hasta 2020, al que le comparan con Mario Balotelli y que estuvo a punto de ser cedido en préstamo al Olympique de Marsella, pudo dejar de pertenecer a la "Vecchia Signora" por el tractor que exigió su padre en la renovación del contrato en junio de 2017.

Italia hoy está deslumbrada por este joven de sangre marfileña que desde los 16 años está en la mira de varios clubes europeos. Con debut internacional con la "Juve" por la Champions League en noviembre de 2016, Kean ya supo inscribir su nombre en la historia por ser el primer futbolista nacido en este milenio en pisar un terreno de juego en la máxima competencia de Europa.

el tractor Los 700.000 euros al año no alcanzaban

Llegó a la Juventus con diez años. Nacido en Vercelli, una ciudad de la región del Piamonte, pasó del Torino a la "Juve" y de manera inmediata atrajo al empresario Mino Raiola.

En junio de 2017 la renovación con la gran promesa estaba encaminada y casi resuelta porque la Juventus había ofrecido 700 mil euros al año, lo que era considerado como una propuesta buena. Sin embargo, el padre de Moise, Biorou, estuvo a punto de hacer caer el acuerdo porque no le cumplieron con la palabra empeñada.

El progenitor del gran futbolista juvenil había solicitado "un tractor para mi negocio agrícola en Costa de Marfil y ahora dicen que no hay dinero para eso. Tengo varias hectáreas de tierra en mi país y quiero cultivar arroz y maíz. Pedí la maquinaria y me dijeron que no habría ningún problema, Pero entonces el abogado de la Juve me llamó para decirme que su oferta no podía ser y que mi petición estaba fuera de sus posibilidades", supo decir el padre al diario Daily Mail en plena negociación con los italianos.

Por suerte, para sus intereses, la "Juve" modificó su postura y Kean se convirtió en el primer jugador nacido en el año 2000 en marcar un gol en la Serie A. Y lo hizo con apenas 17 años.

Hoy esa promesa de crack sigue creciendo y puede llegar a lugares increíbles, porque talento para convertir está demostrando tener de sobra. Además, cuenta con una ayuda extra: Cristiano Ronaldo. "Aprendo cada día de Cristiano, es todo un campeón. Así que le observo en los entrenamientos para crecer".​