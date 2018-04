Mohamed Salah los sigue mirando a todos desde lo más alto

Un nuevo gol para Liverpool, que además permitió lograr la victoria sobre el Crystal Palace, le aseguró a Mohamed Salah mantenerse como líder de la clasificación de la Bota de Oro, a la misma distancia que tenía antes con Lionel Messi, dado que el argentino también logró convertir un tanto con el Barça.



El polaco Robert Lewandowski hizo un 'hat-trick' ante el Borussia Dortmund y el italiano Ciro Immobile -con un doblete- lograron ascender a la segunda posición junto con Leo. El único de los atacantes más importantes que tiene hoy el planeta fútbol que no pudo sumar para la Bota de Oro fue Edinson Cavani, dado que su doblete en la imposición ante el Mónaco por la Copa de la Liga en Francia no suma para este título personal. El premio al mejor goleador del viejo continente se entrega por el caudal goleador en las Ligas y las otras competencias no aportan.



Jonas del Benfica trepó al quinto lugar, Mauro Icardi igualó la línea de Harry Kane y Cavani y Luis Suárez alcanzó a Cristiano Ronaldo. Todos ellos se mantienen en carrera, aunque con un panorama complejo para Kane producto de su lesión.

ranking Los diez primeros

1) Mohamed Salah (Liverpool): 58 puntos (29 goles)

2) Leo Messi (FC Barcelona): 52 puntos (26 goles)

3) Robert Lewandowski (Bayern Munich): 52 puntos (26 goles)

4) Ciro Immobile (Lazio): 52 puntos (26 goles)

5) Jonas (Benfica): 49,50 puntos (33 goles)

6) Harry Kane (Tottenham): 48 puntos (24 goles)

7) Mauro Icardi (Inter): 48 puntos (24 goles)

8) Edinson Cavani (PSG): 48 puntos (24 goles)

9) Luis Suárez (FC Barcelona): 44 puntos (22 goles)

10) Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 44 puntos (22 goles)