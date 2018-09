Modric: "Sería la hostia ganar la cuarta Champions con el Real Madrid"

"Está en el ADN del Real Madrid, siempre queremos ganarla. Hemos empezado genial, pero hay que seguir muy bien. Está lejos todavía todo, pero sería la hostia ganarla con el Madrid", afirmó el croata.



Modric superó este lunes a Cristiano Ronaldo y a Mohamed Salah en la pugna por el 'The Best', cuya gala se celebró en el Royal Festival Hall de la capital británica.

El croata se convirtió en el primer futbolista en la historia en conseguir en un mismo año el balón de oro del Mundial, el premio mejor jugador de la UEFA y el 'The Best'.



Ante esto, el de Zadar indicó encontrarse en el mejor año de su carrera "con diferencia".

"Me siento bien, estoy trabajando mucho, entrenando mucho, viviendo como un profesional tiene que hacer. Además, me siento muy bien físicamente, a pesar de mis 33 años. No sé cuánto más me quedará", añadió.



Cuestionado sobre las razones de su éxito, en una temporada en la que ganó la Copa de Europa, la Supercopa de Europa y el Mundialito de clubes, Modric afirmó que es un "poco de todo", tanto de la temporada con el Madrid como del Mundial con Croacia.

"Estas son razones por las que me eligieron los entrenadores, periodistas y aficionados. Cuando te elige tanta gente creo que es merecido", añadió.



Respecto a las ausencias en la gala de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, Modric no quiso entrar en polémicas y señaló que le hubiera gustado que hubiesen estado.