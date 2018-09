Modric, Ronaldo y Salah van por el premio The Best; Giorgian compite por el mejor gol

Ningún jugador de los "Bleus'", recientes campeones del mundo en Rusia, está en la terna candidata a llevarse el premio. Solo el arquero Hugo Lloris figura entre los finalistas a mejor portero, junto al belga del Real Madrid Thibaut Courtois y al danés del Leicester Kasper Schmeichel.

En categoría de mejor entrenador, en cambio, son dos franceses los mejor colocados para recibirlo; el campeón del mundo Didier Deschamps, y el campeón de Europa Zinedine Zidane. El tercer técnico candidato es el seleccionador croata Zlatko Dalic.

"¿Es un trofeo que entrega la FIFA, no?", preguntó irónicamente el delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann al periódico L'Equipe a comienzos de septiembre. "Y el Mundial está organizado por la FIFA, ¿es así? Ganamos el Mundial, y no hay ningún francés candidato. Es una elección pero que no haya ningún campeón del mundo es sorprendente".

Ni Antoine Griezmann, ni Kylian Mbappé ni Raphaël Varane, fueron seleccionados para la terna final por aficionados, periodistas, capitanes y seleccionadores, que premiaron a los que brillaron en Champions League.

¿Otra vez Ronaldo?

El portugués Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, ha ganado los dos trofeos FIFA 'The Best' entregados después de que se rompiese en 2016 el acuerdo entre la FIFA y France Football, fundador y organizador del Balón de Oro.

Y cuenta con ventaja sobre su eterno rival Leo Messi después de haber conquistado las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones con el Real Madrid, antes de fichar en el último 'mercato' por la Juventus.

Cristiano Ronaldo, máximo realizador de la 'Champions', opta a un nuevo título individual de la FIFA tras los logrados en 2016 y 2017, en los que el astro argentino Leo Messi fue segundo. Messi no se veía fuera de la terna final de candidatos a mejor jugador del mundo en sus distintas denominaciones desde 2006.

Las credenciales del astro portugués no difieren de las de Luka Modric (cuatro Champions en cinco años), quien lideró además a su pequeño país, Croacia, a la final del Mundial, del que fue elegido mejor jugador. Fue asimismo designado jugador del año por la UEFA, algo que no fue del todo del agrado de un Cristiano Ronaldo siempre ávido de reconocimientos individuales.

Ante los dos treintañeros (33 años Modric y Ronaldo), emerge la figura de un talento no tan joven como Mbappé, pero aún prometedor, el egipcio del Liverpool Mohamed Salah, de 26 años, estelar la pasada temporada con los "Reds". Lesionado en la final de la Champions por una mala caída junto a Sergio Ramos, no estuvo en su plenitud física en el Mundial, del que los "Faraones" se despidieron en primera ronda, y todavía no ha recuperado las sensaciones de pasado curso.

En la categoría a mejor jugadora figura entre las finalistas la brasileña Marta, del Orlando Pride.

Diez son los candidatos al Premio Puskas al mejor gol del año, entre ellos el galés del Real Madrid Gareth Bale, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, y los astros "Leo" Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino se ausentará en la gala por "motivos personales".



Lista de finalistas al Trofeo FIFA 2018, que se entregarán el lunes en Londres:

Mejor jugador



- Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin, antes Real Madrid)

- Luka Modric (CRO/Real Madrid)

- Mohamed Salah (EGY/Liverpool)

Mejor arquero



Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, antes Chelsea)

Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

Kasper Schmeichel (DEN/Leicester)

Mejor jugadora



Ada Hegerberg (NOR/Lyon)

Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

Marta (BRA/Orlando Pride)

Mejor entrenador

​

Zlatko Dalic (CRO/Croacia)

Didier Deschamps (FRA/Francia)

Zinedine Zidane (FRA/antesx Real Madrid)

Mejor entrenador equipo femenino

Reynald Pedros (FRA/Lyon)

Asako Takakura (JPN/Japón)

Sarina Wiegman (NED/Holanda)

Trofeo Puskas al mejor gol



​Gareth Bale (Real Madrid)

Denis Cheryshev (Rusia)

Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atenas)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

Riley McGree (Newcastle Jets)

Lionel Messi (Argentina)

Benjamin Pavard (Francia)

Ricardo Quaresma (Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool)