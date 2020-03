La MLS recibe un nuevo uruguayo: Nicolás Acevedo es jugador del New York City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La MLS de Estados Unidos sigue sumando jugadores uruguayos ya que en las últimas horas se confirmó que Nicolás Acevedo es nuevo jugador del New York City.

El equipo, filial de Manchester City, suma de esta manera a su primer jugador celeste en el plantel actual reforzando la zona media del equipo de cara a una temporada en la que comenzó con derrota ante Columbus Crew.

Con pasado en Liverpool y selecciones juveniles de Uruguay, Nicolás Acevedo es una de las grandes promesas del fútbol uruguayo y al igual que muchos jóvenes ya juega en el exterior.

“Ser jugador de New York City es un gran orgullo para mí, mi familia y mis amigos. La verdad es que ir a un club tan grande me emociona y es un paso importante en mi carrera profesional. Cuando escuché sobre esta oportunidad, no lo dudé. Estaba muy contento con mucha gana de firmar", afirmó el mediocampista.

"Es un club que trabaja muy duro con un gran equipo técnico y en una liga que está creciendo mucho. Creo que soy un jugador simple al que le gusta trabajar duro para su equipo. Creo que puedo aportar mucho a mis compañeros de equipo, al grupo y estar al 100 por ciento para el equipo", agregó.

Por su parte, el entrenador del New York City sentenció: "Nicolás es una muy buena adición a nuestro mediocampo y agrega competencia en esa posición. Técnicamente, es un excelente jugador y le encanta recuperar el balón, lo cual es clave en cómo queremos jugar nuestro fútbol. En posesión, puede dictar el tempo y esa es una cualidad que realmente nos ayuda a construir desde la parte posterior. Estoy emocionado de que llegue a Nueva York y se una al equipo".