La otra mitad de la gloria también tiene su sorteo

Cuatro equipos uruguayos también conocerán su destino en lo internacional, pero en la Copa Sudamericana. Cerro, Wanderers, River Plate y Liverpool estarán atentos a lo que pueda suceder en un sorteo que simplemente se divide en dos bombos.

Por un lado estarán los equipos argentinos, bolivanos, chilenos, paraguayos y uruguayos, mientras que en el otro lo harán los brasileños, colombianos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos.

Es por eso que los posibles rivales de los equipos uruguayos ya se conocen y saldrán de la siguiente lista: Bahía, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Fluminense y Santos (Brasil); Deportivo Cali, La Equidad, Once Caldas y Ríonegro Águilas (Colombia); Independiente del Valle, Macará, Mushuc Runa y Universidad Católica (Ecuador); Binacional, Deportivo Municipal, Sport Huancayo y Universidad Técnica de Cajamarca (Perú); Estudiantes de Mérida, Mineros de Guayana, Monagas y Zulia (Venezuela).

En la segunda fase ingresarán los diez cuadros que vengan de la Copa Libertadores (los terceros de cada grupo y los dos eliminados con mejor resultado de la tercera fase) y jugarán dieciseisavos de final.

De ahí en adelante, pasarán por los octavos, cuartos, semifinal y final, el lugar tan ansiado a los que todos ansiarán llegar a fines de 2019.

A su vez, hay que tener en cuenta que acá también es importante lo económico con premios muy importantes y detallados a continuación: Por acceder a la primera fase los equipos se harán con U$S 250 mil. Al avanzar a la segunda fase sumarán otros U$S 300 mil. En octavos se harán acreedores de U$S 375 mil, mientras que por los cuartos ganarán U$S 450 mil. En semis se llevarán U$S 550 mil, mientras que el subcampeón ganará U$S 1,2 millones y el ampeón U$S 2,5 millones.