El misterioso retiro de un arquero de 24 años que quería fichar Mourinho

Ted Smith, un arquero de 24 años que recientemente estuvo en los planes del Tottenham de José Mourinho, decidió ponerle fin a su carrera como futbolista profesional porque "la presión de los partidos" lo superaban.

En su diálogo con el diario The Telegraph, Smith reveló que no era feliz soportando la presión del fútbol profesional. "No era yo. No lo disfrutaba. Adoro el juego y el entrenamiento pero la presión del partido me superaba. Ha sido mucho tiempo de valorar y tomar la decisión. En tu cabeza sabes que le vas a decir a la gente que dejas un trabajo que es el sueño de todos. Supongo que es lo más difícil", narró.

Arquero del Southend, actualmente en la League One, estuvo muy cerca de ser fichado por el Tottenham, a pedido expreso del técnico portugués. Colgó los guantes porque "tenía miedo a jugar un partido".

"Los partidos deberías disfrutarlos y yo lo intenté. Lo intenté muchas veces pero no pude. Tengo miedo a jugar un partido desde hace mucho y no puedo apagarlo. Después de los partidos miraba las redes sociales y veía lo que la gente decía. El 90 por cierto de las veces no había nada pero siempre veía dos o tres comentarios negativos después de un mal partido y me quedaba con ellos", comentó Smith.

Ted Smith cree que puede haber más jugadores en su situación: "Seguro que hay más personas en esta situación. No sé cuantas. Espero que lo que digo pueda ayudar a otras personas a ver que hay más en la vida que pasar por el estrés de un partido de fútbol".