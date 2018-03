El misterio del "Cacique"

Alexander Medina tiene como característica que es un entrenador que no le gusta nunca dar a conocer el equipo antes de tiempo; ni siquiera el plantel. De hecho, la lista de convocados antes de cada partido las brinda apenas unas horas antes del comienzo del juego.

La oncena que colocará el "Cacique" en Paecambú por la segunda fecha del Grupo 6 de la Copa Conmebol Libertadores es una incógnita. Las versiones son encontradas ya que el DT ni siquiera paró el equipo en el entrenamiento a puertas cerradas que se desarrolló este miércoles en las instalaciones del São Paulo.

Obviamente, tampoco el DT dio a conocer el equipo en declaraciones con los medios de prensa que están presentes en Brasil, y que sucedieron minutos después de que el plantel reconociera el campo de juego de Paecambú, cuando la lluvia ya había empezado en la ciudad brasileña que tiene más de 12 millones de habitantes.

"Yo tengo el equipo, pero no se los he dicho a los jugdores, aunque lo he hablado individualmente con ellos. Sí les puedo decir que Peruzzi está en condiciones de jugar", afirmó Medina a los medios uruguayos.

El fondo y los volantes centrales están definidos

Lo que es un hecho es que en el arco estará Esteban Conde; que la defensa estará integrada por Gino Peruzzi, Guzmán Corujo, Diego Arismendi y Diego Polenta y que el mediocampo será de Christian Oliva y Santiago Romero.

Vale recordar que Jorge Fucile no viajó a Brasil porque llegó a las tres amarillas en el partido contra Estudiantes de La Plata y quedó automáticamente suspendido para este partido en Paecambú.

El lateral derecho, que está a préstamo de Boca Juniors, está plenamente recuperado de una distensión en el músculo posterior y por eso estará en el equipo, quedando Alfonso Espino en el banco de suplentes.

¿Juega Bergessio o Fernández?

La gran interrogante pasa por el sistema táctico y por la ofensiva. Si Medina opta por el 4-4-2 con el que ha jugado habitualmente en la Copa, Matías Zunino jugará como volante derecho y Carlos De Pena como volante izquierdo con Tabaré Viudez arriba junto a... y ahí aparece la gran duda: Sebastián Fernández o Gonzalo Bergessio.

"Papelito" ha sido titular en la Libertadores y ha tenido un rendimiento irregular. Es un jugador que hace goles importantes, que realiza un gran desgaste físico, pero que no ha tenido su mejor inicio de temporada. Por ello, y por el rendimiento que viene teniendo el cordobés en el Apertura, es que crecen sus posibilidades de jugar en la noche de este jueves.

"Hay que esperar. Vamos a ver qué pasa...", dijo con una sonrisa en su rostro el argentino a Ovación en la mañana de este jueves, cuando el goleador estaba aprontándose para desayunar. ¿Jugará? Todo indica que si.

Otra opción es que Nacional salga a la cancha con un 4-3-3 como lo hizo con Defensor Sporting y en ese caso podría jugar Gonzalo Bueno por Viudez. Así, Nacional formaría con Conde; Peruzzi, Corujo, Arismendi, Polenta; Zunino, Oliva, Romero; De Pena, Bergessio y Bueno.