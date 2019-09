Misael Riascos fue la primera víctima en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia sorprendió cuando sobre la mañana se dio a conocer. Hacía poco rato que la consejo directivo de Peñarol se había reunido en el Palacio para tratar distintos temas. Hubo uno que no estaba en los planes y que se terminó robando todo el protagonismo: la solicitud de la rescisión del contrato del colombiano Misael Riascos.

La misma fue planteada por el presidente de la institución, Jorge Barrera, a la espera de la aprobación por parte del resto de sus compañeros, quienes en la pasada jornada evaluaron la propuesta y terminaron llegando al consenso de que el futuro del jugador que llegó proveniente del América de Cali esté lejos del mirasol.

La rescisión se efectuará en las próximas horas y respecto al contrato que vinculaba al volante colombiano con Peñarol hasta diciembre, se le abonarán los tres meses correspondientes, pero no formará parte del plantel de aquí en más, lo que también es una baja para Diego López en un grupo que cada vez es más chico, que cada vez tiene más lesionados y en el que el ataque es uno de los sectores más cuestionados.

¿Es Misael Riascos el responsable del momento de Peñarol? Está claro que no y de hecho nadie dentro de la dirigencia lo debe entender así, pero esta sorpresiva decisión no hace más que parecerlo. Es, en definitiva, la primera víctima del mal momento futbolístico.

Tal vez el paso de los partidos demostró que la llegada de Riascos no fue la mejor decisión, pero hay que tener en cuenta que eso no es responsabilidad del jugador, sino de aquellos que lo traen y que además sus minutos en Peñarol son escasos como para definir si fue acertada o no la contratación.

De hecho no escapó que Jorge Barrera asumió el error de la contratación del colombiano y solicitó que sus compañeros lo apoyaran en la rescisión.

Si uno analiza lo que mostró Riascos en cancha, es muy poco teniendo en cuenta que solo sumó 56 minutos divididos en tres partidos y que el encuentro en el que jugó más fueron 25 minutos en su debut enfrentando a Defensor Sporting.

Pero el hecho de que haya estado más de un mes entrenando y sin jugar llamó la atención de los hinchas, que no solo reclamaban sobre su contratación, sino también por la responsabilidad de los encargados del área deportiva por haberlo traído.

REDES También juegan su partido

La prueba más clara no es necesaria ir a buscarla a Twitter o a Facebook. La misma se pudo apreciar luego del partido ante Juventud de Las Piedras donde más de un hincha protestó, insultó y hasta reclamó por cambios en el área deportiva del club.

Apenas se conoció la noticia de que se le rescindiría contrato al colombiano, la gran mayoría de los hinchas la aceptó, pues no había quedado satisfecha con su contratación; pero también expresaron su molestia con los dirigentes porque se hizo un negocio (más allá de que el jugador llegó libre) que no fue para nada bueno cuando se suponía que Riascos llegaba para reemplazar a Brian Rodríguez.

Peñarol hizo su autocrítica. Asumió el error de la contratación de un jugador del que tal vez no se tenían las referencias suficientes, que estuvo más de un mes en el plantel sin debutar y que finalmente se marchó con solo tres partidos jugados, pagando los platos rotos.

gerente El apuntado es Carlos Sánchez

El sector de la dirigencia encabezado por Ignacio Ruglio insiste en la remoción del actual gerente deportivo de Peñarol, mientras que el resto de los integrantes de la Comisión Directiva del club tomaron la decisión de apoyarlo entendiendo que no es momento para realizar cambios. Es por eso que todo se definirá en diciembre, aunque hay que tener en cuenta que Carlos “Tío” Sánchez es de los apuntados por los hinchas del momento que atraviesa el club.

Las críticas de los hinchas ante Juventud de Las Piedras, fueron en su mayoría apuntando a su persona y no ha sido la primera vez que los simpatizantes aurinegros lo hacen como ya sucedió en un par de ocasiones en las últimas directivas mirasoles.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que el momento que atraviesa Peñarol no es solo culpa de Carlos Sánchez. Está claro que el momento económico de Peñarol no es el mejor lo que lleva a que las inversiones sean prácticamente escasas -no en vano llegaron dos jugadores libres- y además algunas de ellas debieron ser tomadas porque se marcharon jugadores como Brian Rodríguez y Darwin Núñez cuando el período de traspasos ya había terminado. La partida de jugadores muy importantes como Cristian Lema en la zaga, Lucas Hernández en el lateral izquierdo o Gabriel Fernández en el ataque también fueron factores vitales del bajón deportivo que atraviesan los aurinegros y que los tienen hoy en día debajo de Nacional en la Tabla Anual cuando llegaron a tener una buena brecha respecto a su rival de todas horas.

Con una relación muy gastada, no sería sorprendente que Carlos Sánchez dé un paso al costado cuando culmine el Campeonato Uruguayo 2019 pase lo que pase dentro del campo de juego y siendo que Peñarol logre el tricampeonato o no pueda continuar con los títulos consecutivos que, hay que remarcar, fueron con la presencia de Carlos Sánchez trabajando dentro del club mirasol.