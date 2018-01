"Sé que mis compañeros confían en mi"

Luego de que Peñarol sentenciara que se retiraba del mercado de pases, llegó Gabriel Fernández. El "Toro" ya luce los colores de Peñarol y habló como nuevo jugador aurinegro con la web del elenco de Los Aromos.



"Estaba entrenando (el jueves) y vi que estaba esperando afuera el presidente de Racing; pero no pensé que me estuviera esperando a mí", afirmó el delantero a quien le iban a informar que pasaría a ser jugador de Peñarol.



"Estoy feliz de llegar a Peñarol, donde los compañeros me recibieron ya de la mejor manera. A la mayoría los conozco de enfrentarnos; conozco más al 'Cachila', a Formiliano, pero la verdad se nota el buen grupo que han formado. Me da mucho ánimo y sé que ellos confían en mí", dice el "Toro", que tiene 23 años, mide 1.86 y pesa 80 kilos.



Se define como un delantero que va a todas y de los que inquieta a cualquier defensa. Su potencia es una de las principales armas y la que intentará explotar en un 2018 donde Peñarol afronta la doble competencia.



"Sé los desafíos que tenemos por delante; llego al campeón uruguayo, está la Copa Libertadores. En mi caso será la primera vez en la Copa, después de lo que pasó el año pasado en Gremio, donde no pude firmar; si Dios quiere ahora me voy a sacar las ganas acá con Peñarol y espero que salga todo bien", cerró el "Toro" que confía en sus condiciones para darle alegrías a los hinchas aurinegros.