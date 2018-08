Mirando con lupa a Edgar Welker

Edgar Welker, presidente de la AUF, continúa negociando con el técnico Óscar Tabárez la continuidad al frente de la selección nacional y lo hace con la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible. No obstante, los clubes tendrán la última palabra. “Si llegamos a un acuerdo, antes de firmar informaremos a todos los clubes”, le dijo Welker a Ovación.

Ambos se habían reunido el martes cuando, según Welker, encontró al técnico “con fuerza y con ganas”. Admitió a su vez que le propuso renovar su contrato por cuatro años.

La intención del dirigente es cerrar cuanto antes los números porque no quiere perder tiempo, en virtud de que Uruguay tendrá que elevar la lista de jugadores reservados para los amistosos de septiembre frente a México y Ecuador. Sobre todo teniendo en cuenta que Tabárez no los dirigirá si no tiene firmado su contrato.

Welker y sus compañeros tienen las potestades para renovarle el contrato a Tabárez, pero hay varios presidentes de clubes que no están de acuerdo con las acciones que viene llevando a cabo Welker, porque entienden que es el Ejecutivo definitivo el que debe ocuparse, pues no es posible que Welker negocie un contrato del que tendrán que hacerse cargo las nuevas autoridades. Varios de ellos le reconocieron su preocupación a Ovación.

“Sinceramente, no puedo creer que Welker esté negociando con Tabárez. Salvo que piense pagarle él”, dijo al respecto el presidente de Nacional, José Luis Rodríguez. “Todos estamos de acuerdo en que Tabárez continúe, pero hay que ver en qué condiciones y lo tiene que tratar el nuevo Ejecutivo. No puede ser que alguien que se va a ir en una semana, esté negociando. Y me cuesta creer que Tabárez lo acepte”, agregó.

“Nos parece fuera de lugar lo que está haciendo Welker”, dijo mientras tanto el presidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka. “No es que no estemos de acuerdo en negociar con Tabárez, pero tiene que hacerlo el Ejecutivo definitivo”, agregó el violeta.

“Ya nos llamó la atención a algunos clubes que estos neutrales siguieran en funciones, porque los clubes votaron a Valdez y los neutrales fueron aprobados por los clubes, pero no fueron elegidos por las instituciones”, explicó Jablonka.

En un sentido similar se expresó Ignacio Durán, presidente de Rampla Juniors. “No se pueden asumir obligaciones antes de un acto eleccionario, pero no es prudente cerrar vínculo alguno con Tabárez ni con nadie, por más que estamos de acuerdo con que el proceso de selecciones continúe con él al frente”.

Su colega de Wanderers, Gabriel Blanco, también piensa que no son los actuales neutrales los que deberían negociar con Tabárez, aunque cree que Welker solo está tanteando el ambiente. “Dudo que vayan a tomar ellos decisiones al respecto. No creo que sea así. Posiblemente estén viendo cuál es el panorama nada más”.

Raúl Rodríguez, titular de Racing, cree que Welker “se ha excedido en sus funciones, que son las de un provisoriato. Además, ya pasó después del 2010 que Tabárez no dirigió algunos amistosos y lo hizo Verzeri”.

Willie Tucci, presidente de River Plate, piensa que Welker tenía cosas que solucionar como la amenaza de huelga de los jugadores y árbitros y que lo hizo. Con respecto al tema Tabárez, aseguró que Welker le dijo que iba a hablar con él para ver si quería continuar, pero que no iba a tomar decisiones sin consultar a los clubes. “Hoy estamos todos demasiados sensibles, si no hace nada porque no hace y si hace porque hace”, dijo.